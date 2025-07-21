Ни аэропорты, ни авиакомпании не могут предугадать введение плана «Ковер», из-за которого задерживают и отменяют рейсы, рассказал ТАСС министр транспорта России Андрей Никитин. По его словам, это задача военных.

Глава ведомства отметил, что власти понимают возможные неудобства и стараются их минимизировать, но самое главное — безопасность людей.

«Мы же не можем прогнозировать, когда вводится «Ковер» и насколько долго он будет. Это задача военных. Аэропорты подстраиваются: налаживают работу с питанием, с отдыхом», — сказал Никитин.

По словам министра, ситуация сейчас «уже чуть лучше, чем было в мае».

«Коллеги анализируют свою работу. И, я считаю, в общем-то динамика есть. Но в целом ни аэропорты, ни авиакомпании предсказать это не могут», — подчеркнул он.

Отвечая на вопрос, возможно ли минимизировать задержки рейсов при введении плана «Ковер», Никитин сказал, что Минтранс будет работать с коллегами из Минобороны, пытаться что-то сделать, но безопасность — в первую очередь.

«Понятны неудобства, понятен дискомфорт, но безопасностью пассажиров никто рисковать не будет», — пояснил министр транспорта.

Московские аэропорты Шереметьево, Внуково, Домодедово и Жуковский в выходные и в ночь на 21 июля приостанавливали работу. Кроме того, ограничения вводились в аэропортах Нижнего Новгорода, Калуги, Ярославля. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что системы ПВО на подлете к столице сбили несколько десятков дронов.

Накануне представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что за время действия ограничений на полеты в российских аэропортах в ночь с 19 на 20 июля на запасные аэродромы ушли 134 самолета: из Шереметьево — 78, Внуково — 45, Домодедово — 8 и три борта из Жуковского.

По словам Кореняко, авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме для скорейшего возврата к штатному регулярному расписанию выполнения полетов.