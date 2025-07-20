В российских аэропортах снова наблюдался коллапс в связи с ограничениями на вылет и прием судов из-за атак беспилотников. В Москве наибольшие проблемы возникли во Внуково и Шереметьево. Телеграм-каналы опубликовали видео пассажиров, спящих на полу, искусственных газонах и парапетах.

Минобороны России с утра 20 июля дважды сообщало об уничтожении беспилотников над столичным регионом: 19 дронов были сбиты с 23:30 субботы до 7:00 воскресенья, еще семь ― с 8:10 до полудня. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал о 20 перехваченных БПЛА в период после полуночи и до часу дня.

В Зеленограде обломки беспилотника попали в жилой дом. По данным телеграм-каналов, в нескольких многоэтажках выбило стекла, во дворах сгорели по меньшей мере две машины. Одна из них взорвалась.

В аэропортах из-за атаки беспилотников вводился план «Ковер». Росавиация сообщала об ограничениях во всех столичных аэропортах ― Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский, а также в Нижнем Новгороде (Стригино), Калуге (Грабцево) и Ярославле (Туношна).

По данным ведомства, во время ограничений 19-20 июля на запасные аэродромы ушли 134 самолета. Больше всего перенаправленных рейсов пришлось на Шереметьево и Внуково (78 и 45 соответственно).

«Авиакомпании и аэропорты работают в усиленном режиме для скорейшего возврата к штатному регулярному расписанию выполнения полетов. <…> Спорные моменты должны решаться в пользу пассажиров!» — подчеркнули в Росавиации.

Пресс-секретарь ведомства Артем Кореняко во время ограничений сам несколько часов провел в салоне самолета, о чем рассказал в своем телеграм-канале.

«Так же, как и многие сейчас, нахожусь уже несколько часов в самолете. <…> Так же, как и многие, переживаю», — сообщил он.

Кореняко отметил, что все авиационные специалисты, сотрудники авиакомпаний и аэропортов «пытаются минимизировать дискомфорт пассажиров» и «лично переживают», но «понимают, что безопасность полетов — это главный, ключевой приоритет».

«Поэтому набрался терпения, жду вылета», — заключил представитель Росавиации.

«Без воды и свежего воздуха»

Согласно онлайн-табло аэропорта Внуково, авиакомпания Turkish Airlines отменила несколько рейсов в Стамбул и Анталью, «Россия» ― вылеты в Санкт-Петербург, «Победа» ― рейсы в Минеральные Воды, Волгоград, Нальчик, Калининград и Чебоксары.

Пассажиры отмененных рейсов в Турцию рассказали «Осторожно, новостям», что им предложили пройти паспортный контроль обратно и забрать багаж. Телеграм-канал опубликовал видео очередей в аэропорту.

Некоторые пассажиры во Внуково ждали вылета сутки, пишет MSK1.RU. В ожидании вылета люди лежали на полу и искусственных газонах.

Пассажиры рейса «Победы» до Челябинска рассказали 74.RU, что ожидают своего рейса больше 12 часов, и за это время перевозчик перечислил им только по 50-100 рублей на воду.

«Ребенка не кормят, не поят. За это время авиакомпания „Победа“ зачислила всего 100 рублей на напиток. Хотя обязаны первый раз покормить через четыре часа, потом через шесть. Когда вылетят, не знаю. Небо опять закрыто. Дочка не выдержала, будем отказываться от билета, 12 часов без сна и еды», — сообщила изданию одна из пассажирок.

Еще один собеседник портала рассказал, что система в кафе аэропорта показывает нулевой баланс у пассажиров, которые приходят поесть за счет перевозчика.

«Огромная туча народа, почти все рейсы задержаны. Условия такие, что по посадочному билету мы можем пройти и поесть здесь, в зоне ожидания. Но при проверке нам говорят, что баланс нулевой», — объяснил он.

Пассажиров отмененных рейсов не выпускали из аэропорта, утверждает телеграм-канал «Москва Live». «Люди стоят без воды и свежего воздуха в ожидании пограничников. Некоторые уже чувствуют себя плохо», — говорится в сообщении.

В 13:42 аэропорт Внуково сообщил об отмене ограничений на полеты.

«Задействовано максимальное количество персонала и производственных ресурсов для скорейшего возвращения к привычному расписанию полетов. На данный момент очередей и скоплений людей в терминале нет», — говорится в заявлении пресс-службы.

В Шереметьево отменены некоторые рейсы в Санкт-Петербург, Пермь, Калининград, Сочи, Минск, Челябинск, Минеральные Воды, Нижний Новгород, Махачкалу.

«Аэрофлот» предупредил о «вынужденной корректировке расписания путем переноса времени вылета и отмены некоторых рейсов» из-за ограничений в Шереметьево. Пассажирам отмененных рейсов предлагается вернуть деньги за билеты или переоформить их с вылетом в ближайшие 10 дней.

Пассажиры авиакомпании «Победа» которые должны были еще накануне в 17:10 улететь в Минеральные Воды, утром заблокировали в Шереметьево посадку на рейс до этого города. Люди требовали объяснить, почему вылет осуществляется по расписанию воскресенья, хотя они ждут своей очереди несколько часов, передает РИА Новости. В итоге перенесенный рейс приземлился в Минводах с 20-часовой задержкой.

В районе двух часов дня аэропорт Шереметьево сообщил об отмене ограничений, отметив, что «обеспечивал стабильную деятельность» и обслуживает рейсы «по факту возможности и очередности».

«В связи с вводимыми ограничениями время обслуживания пассажиров может быть увеличено. Пассажирам нужно быть готовыми к более длительному ожиданию при обслуживании рейсов на вылет и прилет в связи с проводимыми мероприятиями в целях обеспечения безопасности», — предупредила пресс-служба воздушной гавани.

В 15:56 Росавиация вновь сообщила об ограничениях во Внуково, Шереметьево и Домодедово.

Отставка и самоубийство главы Минтранса Старовойта

Предыдущий коллапс в аэропорту из-за ограничений на вылет и прием самолетов наблюдался в начале июля. Тогда в связи с массированными атаками беспилотников были задержаны и отменены десятки рейсов, многим пассажирам пришлось провести несколько часов в самолетах. Среди них оказались участницы группы «Блестящие» и певец Ваня Дмитриенко.

Наиболее сложная обстановка сложилась в Шереметьево и Пулково. В зданиях аэропортов скопилось большое количество пассажиров, свободных мест не было даже в бизнес-залах.

Впоследствии Росавиация отчиталась, что с 5 по 7 июля было отменено 485 рейсов, около двух тысяч задержано. По подсчетам опрошенных «Коммерсантом» экспертов, потери российских авиакомпаний за два дня составили около 20 млрд рублей.

7 июля президент России Владимир Путин освободил от должности главу Минтранса Романа Старовойта, не указав причину отставки. Политологи и военные блогеры предположили, что поводом могли послужить либо перебои в работе аэропортов, либо деятельность Старовойта на посту губернатора Курской области.

Через несколько часов после отставки министра стало известно о его смерти. По основной версии Следственного комитета, Старовойт покончил с собой.

Новый глава Минтранса Андрей Никитин назвал разрешение коллапса в аэропортах одним из приоритетных направлений своей работы.