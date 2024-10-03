Александр Коваценко из Москвы попал в рабство на цыганскую ферму в тульском поселке Ровно, согласившись на подработку, которую ему предложили неподалеку от «Ангара спасения». Об этом он сам рассказал в колонке «Газеты.Ru».

По словам мужчины, когда-то он работал в московской строительной компании монтажником систем вентиляции, но после увольнения начал злоупотреблять спиртным, поселился в хостеле, а затем решил обратиться в «Ангар спасения», чтобы бесплатно поесть и помыться. Ожидая своей очереди, Коваценко со случайным знакомым, тоже пришедшим за соцпомощью, согласился на предложение цыганенка заработать по 2 тысячи рублей на перегрузке яблок из одной фуры в другую.

Бдительность будущих рабов усыпляли купленным тут же пивом и обещанием впоследствии еще «похмелить» обоих. Мужчины по указанию подростка сели в грузовик, который направился за МКАД. Коваценко утверждает, что требовал остановить машину, но водитель агрессивно отказался, и они проехали еще около 100 километров — «почти до Тулы», причем двери кабины были заблокированы. Затем наемников пересадили в другой автомобиль, который довез их до склада в Ровно.

Коваценко со знакомым поселили в один из «цыганских бараков», где жили «одни бомжи». Другие жители барака рассказали, как туда попали. Общим элементом всех историй было состояние алкогольного опьянения, которым воспользовались «вербовщики». В основном контингент работников фермы состоял из людей без определенного места жительства.

Коваценко попытался сбежать и дошел до автобусной остановки, с которой планировал добраться до Белева, а затем до Тулы и в Москву, но еще до прихода автобуса за ним приехала женщина с фермы. Она потребовала, чтобы работник вернулся и продолжил выполнять «договор», припугнув расправой.

По словам мужчины, его принудили к рабскому труду по сбору яблок — с подъемом в шесть утра и работой без выходных. «Тем, кто плохо себя чувствовал, наливали по 100 граммов спирта, давали по пачке сигарет. У нас был завтрак, обед и ужин, давали суп, второе и компот. Я бы не сказал, что там совсем худо кормили. Но все одно и то же», — жалуется он.

Условия проживания Коваценко не устраивали категорически. По его словам, постельные принадлежности были грязными, кишели клопами и плохо пахли, зубных щеток не выдавали, а мыло не мылилось. Самого мужчину не били, но он утверждает, что работники, которыми хозяева были недовольны, получали пощечины.

Коваценко удалось найти зарядное устройство для своего телефона, с которого он написал бывшей жене. Та обратилась в организацию «Альтернатива», волонтер которой вскоре приехал на ферму и предложил всем желающим уехать. Согласились только 10 человек.

«Сейчас я в Москве, меня Артем привез в “Ноев ковчег” при церкви, я начал работать. Отличная атмосфера, небо и земля. Там я был в рабстве, а тут вообще другое», — поделился Александр Коваценко.

Следственный комитет сейчас проводит проверку по факту незаконного лишения свободы людей на ферме в Белевском районе Тульской области. Поводом для проверочных мероприятий стала опубликованная в соцсетях информация о том, что около 10 человек, включая бывшего участника военной операции на Украине, держат в неволе и принуждают к рабскому труду. Сведения о ферме поступили от волонтеров организации «Альтернатива».