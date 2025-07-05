Минобороны сообщило о перехвате и уничтожении более ста украинских беспилотников над российскими регионами ночью и утром 5 июля. В Чувашии дрон упал на крышу научно-исследовательского института, в Саратове и Энгельсе повреждены дома. Подробности — в материале RTVI.

По данным Минобороны, с 23 часов 4 июля до семи утра 5 июля было сбито 94 беспилотника. Позже ведомство отчиталось о перехвате 12 дронов с 6:00 до 8:00 утра субботы.

БПЛА атаковали Воронежскую, Брянскую, Белгородскую, Саратовскую, Новгородскую, Курскую, Ленинградскую, Орловскую, Ростовскую, Смоленскую, Рязанскую, Пензенскую и Тульскую области, а также Чувашию.

Больше всего беспилотников — 34 — сбито над Воронежской областью. Над Брянской областью ночью было перехвачено 11 дронов, утром Минобороны сообщило о восьми сбитых над регионом беспилотниках. По девять БПЛА уничтожили над Белгородской и Саратовской областями.

Над Новгородской областью перехватили восемь беспилотников, в утренние часы ― один. Над Курской сбили шесть дронов, над Ростовской, Смоленской, Рязанской областями и Чувашией ― по два. Над Московским регионом, Пензенской и Тульской областями — по одному.

Над Ленинградской и Орловской областями ночью сбили по три БПЛА, утром Минобороны сообщило об одном перехваченном дроне над Орловщиной.

Что известно о последствиях атаки

В Чувашии один беспилотник упал на крышу АО «ВНИИР» (Всероссийский научно-исследовательский институт релестроения) в Чебоксарах, сообщил глава республики Олег Николаев. По его словам, здание пустует, производство там приостановлено после предыдущей атаки в июне. Второй беспилотник повредил строящийся склад в столице региона. Жертв и пострадавших нет, сообщил Николаев.

«ВНИИР-Прогресс» производит антенны «Комета», защищающие российские беспилотники от украинских средств радиоэлектронной борьбы, утверждает бывший спикер парламента Новороссии Олег Царев.

В одном из муниципалитетов Воронежской области из-за падения обломков БПЛА оборвались провода ЛЭП, написал губернатор Александр Гусев. Также повреждена кровля частного дома и гаража. По словам Гусева, энергоснабжение оперативно восстановлено. Информация о пострадавших не поступала.

Беспилотники пытались атаковать город Борисоглебск, пишет канал «Осторожно, новости», ссылаясь на местных жителей, которые слышали взрывы в небе.

В Саратове и Энгельсе в результате атаки БПЛА повреждены жилые дома, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин. По предварительным данным, пострадавших нет, добавил он.

В Ростовской области БПЛА сбили над Чертковским районом, пострадавших и разрушений на земле нет, сообщил глава региона Юрий Слюсарь. В Тульской области повреждений зданий и инфраструктуры не зафиксировано, пострадавших нет, написал губернатор Дмитрий Миляев.

В Рязанской области обломки беспилотника упали во двор частного дома в Рязанском районе, сообщил глава региона Павел Малков. По его словам, пострадавших и разрушений нет.

Губернатор Смоленской области Василий Анохин отметил, что отражать атаки украинских дронов помогают в том числе ограничения на использование мобильного интернета. Разрушений, погибших и пострадавших в результате ночного нападения БПЛА нет, добавил он.

На подлете к Москве сбито два беспилотника, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. На месте падения обломков работают экстренные службы. Других подробностей он не привел.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о семи сбитых над регионом беспилотниках. Повреждений и пострадавших, по его словам, нет.

В Ленинградской области БПЛА сбиты над Гатчинским округом и Тосненским районом, жертв и разрушений нет, отчитался губернатор Александр Дрозденко.

Росавиация ночью сообщала о введении временных ограничений в аэропортах Пулково, Саратова, Ижевска, Иваново и Ульяновска. В Пулково было задержано более 50 рейсов, сообщила пресс-служба аэропорта.