Повышенное внимание к экстрасенсу Анатолию Кашпировскому, который вернулся к «лечению» людей на магических сеансах, связано с попыткой «переместить фокус внимания» с событий в офисе Wildberries и «спустить всех собак» на гипнотизера. Об этом Инфо24 заявил адвокат Сергей Жорин.

«Я читаю ряд телеграм-каналов, которые именно сейчас размещают череду негативных публикаций, даже провокационных. Складывается такое впечатление, что это попытка переместить фокус внимания с недавних событий в офисе Wildberries на Кашпировского», — считает адвокат.

По его мнению, в обеих ситуациях видны «отголоски девяностых». «Складывается впечатление, что пытаются фокус внимания сосредоточить на Кашпировском и всех собак на него спустить», — заключил он.

Днем 18 октября у офиса Wildberries в Романовом переулке в центре Москвы произошла стрельба. В результате погибли два охранника, еще семеро получили ранения. Вечером того же дня Владислава Бакальчука доставили на допрос к правоохранителям. Позже стало известно, что его задержали. Утром 19 сентября Бакальчуку предъявили обвинение по статьям об убийстве (ч. 2 ст. 105), покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105), покушении на сотрудника правоохранительных органов (ст. 317) и самоуправстве (ст. 330). По версии СКР, группа нападавших во главе с Бакальчуком прибыла в офис компании в Романовом переулке, «чтобы воздействовать на принятие руководством решения о безвозмездной передаче 49% долей компании Russ». Мера пресечения в отношении Бакальчука еще не избрана. ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы писал, что ее изберут 20 сентября.

10 сентября телеграм-канал Shot заявил, что Кашпировский вернулся к прежней деятельности, и опубликовал запись с одного из сеансов экстрасенса. На ролике видно, как люди падают на пол после слов Кашпировского.

Как отмечает Shot, Кашпировский обещает помочь людям справиться с лишним весом, сединой и различными заболеваниями. Стоит такой сеанс от 3,5 тыс. до 9 тыс. рублей. Индивидуальная встреча с Кашпировским, по данным телеграм-канала, обойдется в 25 тыс. рублей

За четыре дня новых сеансов в Москве выручка Кашпировского составила около 6 млн рублей, а наиболее предпочтительны для него «пожертвования в виде налички», утверждает Shot. Однако директор экстрасенса в беседе с «Газетой.Ru» назвал эти данные «выдумками» и «наглой ложью». По его словам, чтобы можно было заработать 6 млн рублей, минимальная стоимость билета должна составлять 30 тыс., тогда как билеты на выступления Кашпировского стоят 3,4 тыс. рублей.

«Видимо, у человека, который это писал, сломался калькулятор в голове. <…> Как раз эти люди и являются шарлатанами, которые просто-напросто дурят доверчивых читателей», — заявил он.

Представитель Кашпировского добавил, что экстрасенс не возобновлял деятельность, поскольку он «никогда не прекращал свои выступления». Он добавил, что встречи с Кашпировским не подпольные — билеты на них продаются онлайн.

«У нас все абсолютно официально. Мы возмущены этой ситуацией, потому что все, что они написали, чудовищная, неприкрытая ложь которой они просто будоражат людей. Зачем они это делают?» — сказал собеседник «Газеты.Ru».

«Стопроцентный жулик»

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал Кашпировского «стопроцентным жуликом» и заявил, что готовит обращение по поводу оказания не соответствующих требованиям медицинских услуг.

К председателю СКР Александру Бастрыкину также обратился правозащитный центр «Сорок сороков», пишет Shot. Общественники попросили проверить экстрасенса на мошенничество, уклонение от уплаты налогов и осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации.

При этом адвокат Жорин утверждает, что информация о том, что Кашпировский не платит налоги от своей деятельности, не соответствует действительности. «Зная Кашпировского много лет, и зная его как законопослушного гражданина, я уверен, что крайне маловероятно, чтобы он там что-то химичил», — выразил уверенность адвокат.

Жорин добавил, что сейчас очень много форм ведения предпринимательской деятельности: от регистрации в качестве самозанятого, до ИП и ООО. Также существует «налоговая тайна», то есть «выяснить, платят или не платят и сколько платят те или иные лица, невозможно по каким-то там открытым базам».

Адвокат подчеркнул, что сам Кашпировский не позиционирует себя как экстрасенс или волшебник, он — «дипломированный психотерапевт».