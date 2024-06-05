Западу необходимо «проявить политическую волю» и предпринять шаги для восстановления ядерной сделки (Совместному всеобъемлющему плану действий; СВПД) с Ираном. Об этом говорится в совместном заявлении России, Китая и Ирана в рамках повестки заседания Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), передает Tasnim.

«Наши страны последовательно оказывали решительную поддержку СВПД. Поддержка ядерной сделки не изменилась с 2018 года, когда США незаконно и в одностороннем порядке вышли из этого соглашения, а наложение односторонних незаконных санкций и реализация политики максимального давления на Иран стали переломным моментом для этого соглашения», — сказано в заявлении трех стран.

4 июня Reuters со ссылкой на дипломатические источники писал, что Франция, Германия и Великобритания представили совету управляющих МАГАТЭ резолюцию с осуждением «ядерной эскалации» cо стороны Ирана. По данным агентства, они потребовали от Тегерана объяснений по поводу следов урана, найденных на незаявленных объектах.

В заявлении России, Китая и Ирана также говорится, что Франция, Германия, Великобритания и США «к сожалению», продолжают игнорировать вопросы по возобновлению сделки из-за «собственных политических соображений».

«Китай, Иран и Россия считают, что положения СВПД остаются в силе, в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН», — говорится в документе.

Также в заявлении сказано, что КНР, Иран и Россия убеждены, что «странам Запада пора проявить политическую волю, избежать бесконечного колеса эскалации, которое крутится уже почти два последних года, и взять на себя инициативу, сделать необходимые шаги для возрождения СВПД».

«Это все еще возможно сделать. К этому готовы Китай, Иран и Россия», — добавили представители трех стран.

Ядерная сделка между Ираном и США, Россией, Китаем, Великобританией, Францией и Германией была заключена в 2015 году. Согласно ее условиям, Тегеран ограничивал развитие своей ядерной программы и разрешал контроль со стороны международных экспертов. Остальные стороны соглашения взамен обязывались отменить санкции.

В 2018 году Соединенные Штаты вышли из СВПД, вернув ограничения в отношении Ирана. Спустя год Иран решил отказаться от нескольких обязательств в рамках соглашения, в том числе повысив уровень обогащения урана и увеличивая его запасы.

В феврале 2021 года верховный лидер страны аятолла Али Хаменеи заявил, что Иран не намерен возвращаться к ядерной сделке, пока Вашингтон не отменит ограничительные меры.

В апреле 2024 года газета The Washington Post (WP) со ссылкой на чиновников и конфиденциальные документы писала, что Иран как никогда близок к созданию ядерного оружия. По данным источников, сейчас у Тегерана достаточно запасов обогащенного урана для как минимум трех атомных бомб, создание которых может занять от нескольких дней до нескольких недель. Газета отмечает, что для создания боеголовки для ракеты на базе примитивной ядерной бомбы может понадобиться два и более года.