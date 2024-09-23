Росфинмониторинг внес в перечень экстремистских организаций объединение, в которое входят экс-президент Украины Петр Порошенко и его сын Алексей. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства.

Также в объединение входит уроженец Санкт-Петербурга — Олег Казаков, который ранее был гендиректором принадлежавшей Порошенко липецкой фабрики «Рошен». В феврале суд обратил акции кондитерской фабрики в доход государства.

Иск о передаче акций предприятия в госсобственность подавал заместитель генерального прокурора. Его требования касались акций ООО «Рошен» — 94,9976% уставного капитала в собственности украинской «Центрально-Европейской кондитерской компании» и 5-процентной доли гендиректора фабрики Олега Казакова.

Этим же решением суда на территории России была запрещена деятельность Петра Порошенко, его сына Алексея и Олега Казакова «в связи с осуществлением экстремистской деятельности».

В марте 2024 года Казаков подал жалобу на решение липецкого суда об обращении фабрики «Рошен» в доход государства.

Весной 2015 года корпорация Roshen сообщила об аресте имущества липецкой фабрики на 2 млрд рублей. Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело о мошенническом хищении 180 млн рублей. В рамках следствия были проведены обыски на липецкой фабрике «Рошен» и в нижегородских офисах стройфирмы НПФ «Металлимпресс». По версии следствия, в период с 2012 по 2013 годы липецкая фабрика и нижегородская стройфирма направили в межрегиональную налоговую инспекцию по Липецкой области поддельные документы. Из них следовало, что в 2012 году «Металимпресс» якобы проводил для «Рошена» строительные работы стоимостью свыше 1 млрд рублей. На основании этих документов компании потребовали возместить им НДС на сумму более 180 млн рублей. В октябре 2016 года прокуратура выявила многочисленные нарушения требований по промышленной безопасности на фабрике. В 2017 году фабрика прекратила производство. В компании объяснили это влиянием геополитических факторов. В 2018 году Олег Казаков рассказывал в интервью, что с фабрики вывозят все, что может пригодиться на украинских предприятиях Roshen, но при этом подчеркивал, что речь не идет о масштабной переброске оборудования.

Помимо Петра и Алексея Порошенко и Олега Казакова, Росфинмониторинг внес в реестр объединение, членами которого являются бывший глава украинского Минтранса Константин Ефименко и его предполагаемая сестра Елизавета Андреева.

В декабре прошлого года стало известно, что российский суд национализировал восемь предприятий Ефименко, в числе которых «Уральский завод авто-текстильных изделий» в Асбесте и еще несколько компаний в Волгоградской, Свердловской, Ярославской областях и Татарстане.

«Известия» утверждали, что номинальным собственником этих активов была сестра Ефименко Елизавета Андреева, что помогало бывшему украинскому министру «скрывать фактическое участие во владении зарегистрированными в России компаниями». По данным издания, девушка якобы получила российское гражданство в 2022 году, а также сменила имя и фамилию, чтобы скрыть свою родственную связь с братом.

Пресс-служба Ефименко отрицала наличие у бизнесмена и его семьи бизнеса в России. «Это абсолютный вымысел, у Константина нет сестры в России и никогда не было активов в России», — передавал слова представителей предпринимателя украинский Forbes.