Законодатели Палаты представителей США представили законопроект, из-за которого китайской компании ByteDance придется продать популярное приложение TikTok, чтобы оно не подпало в Штатах под запрет. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте спецкомитета Палаты представителей по стратегической конкуренции между США и Коммунистической партией Китая (КПК). В спецкомитете заявили, что TikTok необходимо «порвать с Коммунистической партией Китая».

Законопроект «О защите американцев от приложений, контролируемых иностранными противниками», представили республиканец Майк Галлахер и демократ Раджа Кришнамурти. Как отмечает газета The Hill, помимо Китая, к «иностранным противникам», подпадающим под действие законопроекта, относятся Россия, КНДР и Иран.

«Законопроект запрещает доступ к магазинам приложений или услугам веб-хостинга в США для приложений, контролируемых ByteDance, включая TikTok», — говорится в заявлении.

Исключение составят случаи, при которых приложение «разорвет связи с такими организациями, как ByteDance, которые находятся под контролем иностранного противника».

«Вот мое послание TikTok: порвите с Коммунистической партией Китая или потеряйте доступ к своим американским пользователям. Главный противник Америки не имеет права контролировать доминирующую медиаплатформу в США», — заявил Майк Галлахер, председатель спецкомитета Палаты представителей.

По его словам, «время TikTok в США закончится, если приложение не положит конец связи с ByteDance, контролируемой КПК». Член палаты представителей Элиз Стефаник назвала TikTok «вредоносной программой коммунистического Китая, которая отравляет умы нашего следующего поколения и дает КПК неограниченный доступ к огромным массивам данных американцев».

Если законопроект будет принят, у китайской ByteDance будет около пяти месяцев на то, чтобы продать TikTok, а хостинговым компаниям и магазинам приложений, принадлежащим Apple и Google, придется прекратить поддержку TikTok и других приложений, связанных с ByteDance, отмечает телеканал CNBC.

Представитель TikTok выступил с утверждением, что законопроект, который предусматривает «прямой запрет» приложения, станет «попранием прав 170 миллионов американцев».

«Этот законопроект представляет собой прямой запрет TikTok, как бы авторы ни пытались это завуалировать», — сказано в заявлении представителя TikTok.

В США ранее уже неоднократно принимали меры против TikTok. Как напоминает CNBC, бывший американский президент Дональд Трамп утверждал, что приложение представляет угрозу нацбезопасности США, поскольку собирает данные американских пользователей, к которым затем могут получить доступ китайские власти. Трамп пытался запретить новым пользователям скачивать китайские TikTok и WeChat, однако Джо Байден после прихода к власти отменил введенные Трампом ограничения.

В феврале 2023 года Белый дом дал американским госструктурам 30 дней на полное удаление TikTok со всех устройств, которыми пользуются госчиновники. В мае того же года штат Монтана первым в США полностью запретил приложение TikTok.