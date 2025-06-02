После ареста Аяза Шабутдинова выручка ООО “Лайк Центр” упала в 26 раз — с 1,2 млрд руб до 46,6 млн руб, обнаружил RTVI в сервисе СПАРК. 2024 год оказался для компании убыточным: она ушла в минус на 39 млн рублей, в то время как в 2023-м отчиталась о прибыли в 287 млн руб.

Еще две компании, через которые продавались курсы “Лайк Центра”, — АНО «Центр развития предпринимательства+» (АНО ЦРП, на нее выдана образовательная лицензия) и ООО «Технология продаж» (бывший «Лайк центр Москва») — так и не обновили финансовую отчетность.

Последние данные по ним в сервисе СПАРК относятся к 2023 году. Так, АНО ЦРП зафиксировала выручку почти в 5 млрд руб и получила убыток почти в 200 млн руб. Убыток ООО “Технология продаж”, у которой налоговая приостановила операции по счетам, за 2023 год составил 2,8 млн руб.

Что случилось с “Лайк Центром” Проблемы у “Лайк Центра” начались после того, как в ноябре 2023 года основателя компании Аяза Шабутдинова арестовали по обвинению в мошенничестве. Шабутдинов был главным лицом компании. Рассказывая историю своего успеха, он продавал предпринимательские курсы. Заявление о мошенничестве на Шабутдинова написала недовольная клиентка — Наталья Калистратова, которая летом 2019-го заплатила за бизнес-курс «Миллион с Аязом» миллион рублей и не получила ожидаемого результата.

Уже в первые месяцы после ареста Шабутдинова доход компании обвалился. По оценке Smart Rating, если в четвертом квартале 2023-го он составлял почти 1 млрд руб, то за первый квартал 2024-го — уже только 500 млн руб, а в начале 2025-го упал до 135 млн руб. В целом, по данным сервиса, выручка компании в 2024-м упала до 1,1 млрд руб — почти до уровня 2019-го.

В начале мая 2024-го Шабутдинов полностью признал вину в мошенничестве. По данным прокуратуры, общий ущерб от его действий превысил 57 млн руб. Шабутдинов возместил около 18 млн руб половине из сотни потерпевших.