Резервуары Клинцовской нефтебазы в Брянской области загорелись после сброса боеприпаса с украинского беспилотника, сообщил в телеграм-канале губернатор региона Александр Богомаз. По его словам, предварительно, никто не пострадал.

«Беспилотный летательный аппарат самолетного типа подавлен средствами РЭБ Министерства обороны РФ. При уничтожении воздушной цели произошел сброс боеприпаса на территорию Клинцовской нефтебазы. По предварительной информации, пострадавших нет. Имеется возгорание резервуаров в обваловании», — сказано в сообщении главы региона.

Богомаз также отметил, что на месте ЧП сейчас работают пожарно-спасательные расчеты, привлечено 13 автоцистерн.

Пресс-служба Минобороны России ранее сообщила, что средства ПВО в 06:40 уничтожили беспилотник над Брянской областью. О повреждениях и пострадавших ведомство не говорило.

Клинцовская нефтебаза уже подвергалась атаке украинских дронов в мае 2023 года. Богомаз тогда сообщил, что повреждения получили бетонное основание и цистерна для хранения нефтепродуктов.

Нефтебаза предприятия «Брянскнефтепродукт», принадлежащего «Роснефти», расположена в городе Клинцы и является одно из двух нефтебаз компании в регионе. Вторая находится в Брянске в Фокинском районе.

Накануне, 18 января, Минобороны впервые сообщило о перехвате беспилотника над Ленинградской областью. Председатель Комиссии Общественной палаты Российской Федерации Владимир Рогов в телеграм-канале указал, что обломки БПЛА нашли на территории Петербургского нефтяного терминала.