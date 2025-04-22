Жителей семи населенных пунктов во Владимирской области эвакуируют после взрыва и детонации боеприпасов на территории воинской части в Киржачском районе. Об этом сообщает МЧС России.

По данным ведомства, граждан вывозят из Першино, Храпков, Мирного, Барсово, деревня и поселка Лубки. Два дома культуры и пять школ в Киржаче частично переоборудовали под пункты временного размещения. Кроме того, организованы автобусы для перевозки людей.

Вечером 22 апреля губернатор Владимирской области Александр Авдеев объявил чрезвычайную ситуацию в районе. Позднее он сообщил, что в результате инцидента никто не погиб, но четыре человека пострадали.

«Двое госпитализированы в Киржачскую районную больницу. Их состояние оценивается как удовлетворительное. Третий пострадавший госпитализирован в Александровскую районную больницу. Его состояние определено как средней степени тяжести. Еще один пострадавший осмотрен врачами, предстоит амбулаторное лечение», — написал губернатор в своем телеграм-канале.

Он также рассказал, что региональным оперативным штабом было принято решение провести эвакуацию воинской части, семи населенных пунктов и 12 дачных поселков.

«Эвакуировано в пункты временного размещения порядка 450 человек. Люди обеспечены всем необходимым. Эту ночь большинство из них проведет в ПВР, но кого-то уже забирают к себе родственники», — уточнил Авдеев.

Глава Киржачского района Елена Карпова сообщила, что для выявления очагов возгорания в зоне ЧС запустят беспилотники. Она попросила местных жителей сохранять спокойствие.

Ранее Минобороны России официально подтвердило информацию о взрывах в регионе. Там сообщили, что в результате возгорания на территории воинской части произошла детонация хранящихся на складе боеприпасов. По предварительным данным, пожар возник из-за нарушения требований безопасности при проведении работ с взрывчатыми материалами.

К ликвидации возгорания привлекли штатные пожарные расчеты воинской части и МЧС. Министр обороны Андрей Белоусов поручил создать специальную комиссию для установления всех обстоятельств происшествия. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей и открыла для них горячую линию.