В Кемерове после ДТП с двумя трамваями задержаны директор и мастер «Кемеровской электротранспортной компании» («КЭТК»), выпустившие на линию неисправный состав, сообщает Следственный комитет (СК) по Кемеровской области.

Задержанных подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК РФ). Максимальное наказание по этой статье — шесть лет лишения свободы.

Следствие полагает, что задержанные «допустили выход в рейс неисправного трамвая, столкнувшегося с другим транспортным средством». В результате аварии пострадали водитель одного из трамваев и более 100 пассажиров, один мужчина скончался, напомнили в СК.

Следователи провели обыски и изъяли техническую документацию в «Кемеровской электротранспортной компании». Сбор доказательств продолжается, добавили в пресс-службе СК.

Глава Кемеровской области Илья Середюк уточнил, что число пострадавших выросло до 125 человек, среди которых 10 детей. По словам губернатора, 21 пострадавший остается в городских больницах, четверо находятся в тяжелом состоянии. Сердюк заверил, что власти окажут семье погибшего пассажира всю необходимую помощь.

Что известно об аварии

Около 07:30 утра (03:30 по московскому времени) 6 июня в Кемерове на Логовом шоссе столкнулись два трамвая. Один из них набрал скорость и врезался в другой, стоявший на остановке на мосту. Двери двигавшегося состава распахнулись, и на повороте двое пассажиров вылетели из него на проезжую часть. Один из них скончался.

Следственное управление СК России по Кемеровской области — Кузбассу возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем смерть человека (ч. 2 ст. 238 УК). Расследование дела взяла на контроль региональная прокуратура.

Второе уголовное дело возбудило главное управление МВД по Кемеровской области — по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств (ч. 3 ст. 264 УК РФ).

Трамваем, набравшим скорость и протаранившим второй состав, управляла 23-летняя девушка. По данным RT, она проработала меньше года, но замечаний не получала. Она находится в стационаре в состоянии средней тяжести.

Следствие рассматривает две версии случившегося — техническую неисправность и человеческий фактор.

В Кемеровской электротранспортной компании сообщили, что управление потерял вагон АКСМ-60102 белорусского производства, который пробыл в эксплуатации около 16 лет. Замечаний к составу не было ни в книге поезда перед его выходом на линию, ни со стороны принявшего вагон водителя.

После аварии глава Кемерова Дмитрий Анисимов заявил, что возраст городских трамваев достигает 40 лет, а износ — 80-90%. По его словам, в городе проводится обновление инфраструктуры, после которого планируется закупить новые трамваи.

О руководстве «КЭТК»

Как рассказала NGS42 супруга одного из сотрудников «КЭТК», в компании давно закрывали глаза на неисправный транспорт. По словам женщины, ее муж много лет работает в «КЭТК» и часто жаловался на проблемы с составами — например, на протекающие крыши.

«Кемеровская электротранспортная компания дружит с администрацией. Именно поэтому на многие косяки закрывались глаза», — утверждает собеседница NGS42.

Согласно открытым данным, гендиректором «КЭТК» является Павел Мальцев. До 2017 года он он занимал пост заместителя главы Кемерова, а также руководил управлением дорожного хозяйства и благоустройства города. В конце 2017 года на него завели уголовное дело о взятке.

Согласно материалам дела, Мальцев потребовал от местного предпринимателей взятку в размере 50 тыс. рублей «за способствование в решение вопроса по заключению договора аренды на автобус, принадлежащий администрации». Он признал вину и сотрудничал со следствием. Его оштрафовали на 200 тыс. рублей и запретили занимать административно-хозяйственные должности в течение двух лет. По истечении этого срока, в 2020 году, Мальцев возглавил «КЭТК».