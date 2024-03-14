Власти Варшавы выделят 117 млн злотых (27 млн евро) на оборудование бомбоубежищ и другие меры безопасности, сообщил мэр польской столицы Рафал Тшасковский. Как пишет Politico, об этом решении градоначальник объявил после выхода интервью президента России Владимира Путина, который заявил о готовности к ядерной войне.

Недавно проведенная в Польше проверка показала, что доступ к укрытиям на случай ударов с воздуха имеют менее 4% населения, и большинство таких убежищ не оборудованы должным образом, а их защитные технические характеристики не соответствуют нормам и требованиям.

По словам мэра Варшавы, в ближайшие два-три года под бомбоубежища планируется перепрофилировать подземные автостоянки и станции метро — в общей сложности 7 млн кв. м площадей, теоретически пригодных для защиты от бомбардировок и других ударов. Для выполнения этого плана потребуются «наиболее значительные инвестиции, которые позволят подготовиться к любому непредвиденному обстоятельству», подчеркнул Тшасковский.

Он уточнил, что во всех убежищах будут установлены электрогенераторы и созданы запасы питьевой воды. Отдельными частями программы «Варшава под защитой» станут обучение граждан поведению в чрезвычайных ситуациях и подготовка больниц к действиям в случае ударов с воздуха.

Politico отмечает, что схожие шаги предприняли власти Киева после начала российской военной операции на Украине в 2022 году, превратив 52 станции метро в бомбоубежища для 15 тысяч граждан.

Укрытия на случай воздушных атак строятся и в граничащих с Украиной районах Румынии, власти которой озаботились вопросами безопасности после нескольких инцидентов с падением дронов на своей территории.