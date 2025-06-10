Уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) и незаконном обороте взрывчатки в составе организованной группы (ст.222.1 УК РФ) возбуждено после схождения тепловоза с рельсов в Белгородской области, стало известно RTVI.

Инцидент, о котором идет речь, произошел ночью 6 июня. В результате подрыва железнодорожного полотна, резервный тепловоз сошел с рельсов в районе перегона Беленихино-Прохоровка.

Как тогда сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в результате ЧП никто не пострадал, а движение поездов было задержано на 2,5 часа. По данным RTVI, всего было задержано движение четырех пассажирских поездов, в том числе «Ласточка», следовавшая по маршруту Белгород-Москва. Пассажиры этих поездов были отправлены автобусом до Белгорода.

На месте подрыва, как выяснил RTVI, обнаружены часть пластиковой бутылки и элементы взрывчатого вещества

В России в конце мая — начале июня произошло сразу несколько терактов на железной дороге. В Брянской и Курской областях были подорваны мосты, которые впоследствии обрушились на железнодорожные пути. Под Брянском подрыв автомобильного моста привел к тому, что его обломки упали на пассажирский поезд. В результате пострадали 127 человек, семеро из которых погибли. Среди пострадавших были дети.

После теракта в Брянской области председатель СКР Александр Бастрыкин заявил, что следователи нашли доказательства причастности к ним украинских спецслужб. При этом, по словам Бастрыкина, террористы достоверно знали, что поезд, который проходил под мостом, где была заложена взрывчатка, был пассажирским.

«Безусловно, они знали, они понимали, что это пассажиры, гражданские лица, дети, — что поезд идет на Москву. Они полностью сознавали, что подрывают мирных людей — женщин, детей», — отметил глава СКР в интервью журналисту Павлу Зарубину.

5 июня подрыв железнодорожных путей произошел на перегоне Евдаково — Сагуны в Воронежской области. В ФСБ тогда заявили, что взрыв произошел «непосредственно перед прохождением поезда». Машинисту удалось экстренно затормозить поезд и тем самым избежать трагедии.