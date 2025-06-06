В Прохоровском районе Белгородской области результате заложенного под рельсы взрывного устройства с рельсов сошел резервный тепловоз, сообщил в телеграм-канале глава региона Вячеслав Гладков.

«В Прохоровском районе произошел сход резервного тепловоза. По предварительной информации — в результате заложенного под рельсы взрывного устройства Пострадавших нет», — говорится в сообщении губернатора.

По словам Гладкова, движение поездов было задержано на 2,5 часа, в настоящее время все следуют в соответствии с графиком.

Глава Белгородской области отметил, что в результате ЧП была повреждена часть железнодорожного полотна. К восстановлению приступила ремонтная бригада.

Накануне взрыв произошел на железнодорожном участке Евдаково — Сагуны в южной части Воронежской области между городами Лиски и Россошь. Перегон входит в состав магистрали Москва — Ростов-на-Дону. В результате ЧП движение поездов было временно остановлено.

СК России завел уголовное дело о теракте (по ст. 205 УК РФ). Согласно данным ведомства, взрывное устройство сработало прямо перед приближением поезда, что привело к повреждению рельсов и задержке движения. В результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших.