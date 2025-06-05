Следственный комитет (СК) России завел уголовное дело о теракте (по ст. 205 УК РФ) после подрыва железнодорожных путей в Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно данным СК, взрывное устройство сработало прямо перед приближением поезда, что привело к повреждению рельсов и задержке движения. Предварительно установлено, что в результате инцидента обошлось без жертв и пострадавших.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства происшествия», — добавили в ведомстве.

Взрыв произошел на железнодорожном участке Евдаково — Сагуны в южной части Воронежской области между городами Лиски и Россошь. Этот перегон входит в состав магистрали Москва — Ростов-на-Дону. В результате инцидента движение поездов было временно остановлено. По состоянию на 14:54 мск губернатор Александр Гусев сообщил о завершении ремонтных работ и возобновлении движения по этому участку.

Из-за взрыва, повредившего железнодорожное полотно, возникли задержки в движении 26 пассажирских поездов дальнего следования. Среди них 21 поезд принадлежал Федеральной пассажирской компании, а остальные пять составов обслуживались компанией «Гранд Сервис Экспресс».

В ФСБ ранее заявили, что трагедии удалось избежать благодаря слаженным и оперативным действиям машиниста и поездной бригады: заметив повреждение на железнодорожном пути, они немедленно применили экстренное торможение.

В течение последних двух недель в прилегающих к украинской границе областях произошла серия инцидентов на железнодорожных путях, связанных со взрывами.

В частности, 26 мая в Белгородской области состав совершил наезд на заложенное взрывное устройство. Никто не пострадал. 31 мая взрыв стал причиной разрушения автомобильного моста на пути в Брянской области. Пассажирский поезд, следовавший по маршруту Климово — Москва, врезался в обломки конструкции. В результате происшествия погибли семь человек, более ста получили ранения. 1 июня в Курской области в результате подрыва обрушился железнодорожный мост. Грузовой локомотив сошел с рельсов, пострадали трое сотрудников РЖД.