В Брянске задержали трех человек по делу о стрельбе в гимназии №5 ― отца стрелявшей девочки Дмитрия Афанаскина, директора охранной организации «Агентство Экскалибур» Сергея Поддубного и сотрудницу компании Галину Черткову. Об этом сообщают ТАСС и РИА Новости со ссылкой на источники, а также телеграм-каналы.

«Агентство Экскалибур» обеспечивало охрану гимназии №5. По словам источника «Известий», гендиректора компании допросят по поводу неработающих рамок металлодетекторов в школе и отсутствия у охранницы ручного сканера. Женщина, как утверждается, пропускала учеников без дополнительной проверки, зная, что металлодетекторы не работают.

Рамки металлодетектора в школе были, но они не стояли на входе и не были подключены, сообщил источник РИА Новости в правоохранительных органах. По данным Mash, рамка стояла в упаковочной пленке недалеко от входной двери.

По словам источника РИА Новости, в школе старались выполнить требования МЧС о безопасности и эвакуации в случае пожара, при которой рамки металлодетекторов мешают.

Как выяснил RTVI, в 2023 году брянская гимназия заключила с «Агентством Экскалибур» два контракта на общую сумму 616 тыс. руб. Всего организация охраняет 38 образовательных организаций в Брянске. Общая сумма контрактов «Экскалибура» с городскими госучреждениями в 2023 году составила 43,3 млн руб., следует из базы СПАРК.

Против Поддубного и Чертковой возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ст. 238 УК), пишут телеграм-каналы Baza и Shot.

Отец школьницы, которая использовала для нападения его ружье, стал фигурантом дела о небрежном ношении оружия (ст. 224 УК). По данным Shot, также возбуждено уголовное дело о халатности, повлекшей смерть двух лиц (ст. 293 УК). По этой статье проверяются действия директора гимназии Галины Сауткиной. Ее допрашивали и отпустили под обязательство о явке.

7 декабря 14-летняя школьница принесла в гимназию отцовское ружье и открыла стрельбу, после чего покончила с собой. Погибла одна девочка, еще пять учеников получили ранения. Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве.