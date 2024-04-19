После теракта в «Крокус Сити Холле» московская трудовая инспекция проверила законность работы несовершеннолетних в концертном зале, следует из ответа Роструда на запрос главы думского комитета по делам семьи, женщин и детей Нины Останиной. Оба документа имеются в распоряжении RTVI.

В ответе говорится, что со 2 по 15 апреля в «Крокус Сити Холле» проводилась выездная проверка деятельности ООО «Студенческая организация», которое нанимает несовершеннолетних на работу по договорам гражданско-правового характера (ГПХ). Инспекторы выявили определенные нарушения — но они не были связаны с оформлением трудовых отношений.

Останина в своем обращении в Роструд утверждала, что 22 марта 2024 года — в день теракта в «Крокус Сити Холле» — в концертном зале «осуществляли трудовую деятельность» более сотни детей и подростков. Она напомнила, что работа несовершеннолетних должна быть «законодательно тщательно урегулирована» с точки зрения «вопросов безопасности жизнедеятельности» и «продолжительности ежедневной смены», чтобы труд не шел вразрез с учебой.

Депутат просила Роструд проверить, насколько условия работы детей и подростков в «Крокус Сити Холле» соответствовали нормам закона, и сообщить о том, поступали ли жалобы от родителей или опекунов несовершеннолетних, работавших в концертном зале по трудовому договору без их согласия.

В ответе говорится, что «информация о несовершеннолетних детях, с которыми заключен трудовой договор, отсутствует, так как ведение данной статистики в компетенцию Роструда не входит», а «случаев нарушения трудовых прав несовершеннолетних, трудоустроенных в “Крокус Сити Холле” и работающих в момент трагедии 22 марта 2024 года, не установлено».

О том, что в «Крокус Сити Холле» работают несовершеннолетние, стало известно после теракта, когда СМИ начали публиковать истории подростков, выводивших зрителей из концертного зала. В частности, 15-летний Ислам выложил в соцсетях снятое им же самим видео о том, как он вывел на улицу более сотни людей. Журналистам школьник рассказал, что подрабатывает в гардеробе «Крокуса» уже больше года.

14-летний Артем из Волгограда, который переехал в Москву с родителями четыре года назад, ко дню теракта проработал в гардеробе несколько месяцев. Он сообщил журналистам, что устроился туда через студенческую организацию.

Еще один 14-летний Артем, устроившийся в гардероб «Крокуса» в ноябре 2023 года, указывал толпе выбирающихся из здания людей верное направление движения. В интервью мальчик рассказал, что за две-три недели с ними проводили инструктаж по поведению в случае ЧП, поэтому он не запаниковал даже в возникшей давке. По его словам, найти работу в концертном зале ему удалось через знакомых.