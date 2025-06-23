Роскомнадзор заблокировал интернет-ресурсы американского аналитического центра Center for European Policy Analysis*, CEPA* («Центр анализа европейской политики*») по запросу депутата Госдумы Андрея Лугового. Об этом парламентарий сообщил в своем телеграм-канале, приложив соответствующий документ.

Как уточнил Луговой, РКН приступил к блокировке ресурсов CEPA*, а генеральная прокуратура начала проверку деятельности лиц, причастных к работе центра. В их числе он назвал И.М. Бусыгину, А.А. Солдатову, И.П. Бораган и других специалистов организации. По словам парламентария, они «работали против России, <…> разжигали протесты», собирали данные и участвовали в распространении фейков. В связи с этим теперь последуют «протоколы, суды, штрафы», а в некоторых случаях возможны «и реальные сроки».

Луговой называет CEPA* «пропагандистской машиной» и «американским «мозговым центром» по раскачиванию России». Депутат утверждает, что после начала боевых действий на Украине центр ведет кампанию против российской государственной политики, продвигая темы «деколонизации», «дефедерализации», а также распространяя материалы, направленные на дискредитацию российских властей, армии и силовых структур.

На сайте CEPA* указано, что центр является некоммерческой организацией, которая занимается «укреплением трансатлантического альянса посредством передовых исследований, анализа и программ».

Парламентарий добавил, что CEPA* финансируют Госдепартамент США, Пентагон, NED и крупнейшие подрядчики НАТО.

«Все ресурсы CEPA* будут полностью заблокированы на территории России. Те, кто к ним примкнул в надежде на гранты, премии, поездки на западные форумы, теперь готовятся к судебным заседаниям», — заключил Луговой и добавил, что «процесс очищения необратим».

В ноябре 2023 года Минюст России признал CEPA* нежелательной организацией на территории страны. Соответствующее решение было вынесено Генеральной прокуратурой 23 октября.

Незадолго до внесения центра в реестр, Луговой сообщал в своем телеграм-канале, что решение о признании организации нежелательной на территории России Генпрокуратура приняла после его обращения, в котором он предоставил «доказательства деструктивной деятельности» центра. Ведомство ответило, что согласно с доводами парламентария.

«Материалы в отношении лиц, осуществлявших свою деятельность в названной организации, направлены в Минюст России в соответствии с компетенцией для рассмотрения вопроса о включении их в реестр иностранных агентов», — указывал депутат.

Нежелательные организации, согласно российскому законодательству, не могут работать в России, открывать свои подразделения, хранить и распространять свои материалы, проводить публичные мероприятия. Счета таких организаций замораживаются. Работа на нежелательную организацию или сотрудничество с ней грозит уголовной ответственностью.

*внесен в перечень организаций, деятельность которых признана в России нежелательной