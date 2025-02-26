Представители бывшего референта одного из комитетов Совета Федерации Алексея Коновалова, который был приговорен к 16 годам колонии строгого режима по делу об убийстве родителей, настаивали на том, что преступление было совершено в состоянии аффекта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на материалы суда.

«Коновалов А. В. находился в состоянии аффекта по типу «последней капли» в условиях длительной психотравмирующей ситуации, связанной с аморальным поведением потерпевших», — утверждается в жалобе одного из защитников экс-чиновника на приговор суда.

Адвокат Коновалова также выразил уверенность в том, что в действиях бывшего сотрудника Совфеда не было прямого или косвенного умысла на убийство, а аффективный умысел «возник внезапно». По его словам, причиной спора между Коноваловым и его родителями стал «длительный межличностный конфликт».

Помимо этого, адвокаты бывшего чиновника говорили о несостоятельности проведенных медицинских экспертиз. Они обратили внимание на то, что результаты трех психолого-психиатрических экспертиз, которые говорили о наличии психотравмирующей ситуации, не учитывались при вынесении приговора.

В связи с этим представители защиты Коновалова обратились в апелляционный суд с просьбой переквалифицировать преступление, совершенное их клиентом, с убийства (ст. 105 УК) на убийство, совершенное в состоянии аффекта (ст. 107 УК). После изучения доводов адвокатов апелляционный суд общей юрисдикции признал Коновалова вменяемым, указав на то, что он скрыл орудие убийства — нож — за пределами места преступления.

Как следует из выводов экспертизы, на которой был основан приговор, Коновалов находился в «эмоциональном возбуждении» на фоне «длительной психотравмирующей ситуации», однако это состояние не достигло той «степени выраженности аффекта», которое позволяло бы говорить о «существенном влиянии на его сознание и поведение».

По мнению экспертов, это состояние «ослабило, но не лишило Коновалова способности к контролю своего поведения и правильной оценки сложившейся ситуации». После того, как жалобы стороны защиты были отвергнуты, приговор суда был признан законным и вступил в силу.

О том, что 52-летний Алексей Коновалов был приговорен к 16 годам колонии строгого режима по делу об убийстве собственных родителей сообщалось в июле 2024 года. По версии суда, убийство было совершено из корыстных побуждений на фоне длительных неприязненных отношений.

Коновалов сообщил в полицию, что нашел тела своих родителей — 72-летнего полковника Службы внешней разведки в отставке и его 74-летней супруги — в квартире на Ленинском проспекте 6 февраля 2023 года. Мужчина утверждал, что незадолго до этого они перестали выходить на связь, а дверь в квартиру была не заперта.

Правоохранительные органы установили, что вечером 5 февраля Коновалов посещал квартиру родителей. На первом допросе он признал, что в ссоре несколько раз ударил ножом сначала свою мать, потом отца. Затем он забрал орудие убийства, отмыл обувь и покинул место преступления.

По версии защиты, мужчина систематически подвергался унижениям со стороны своих родителей, которые упрекали его в неспособности зарабатывать самостоятельно, а также в том, что он «сидел у них на шее».