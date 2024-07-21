Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social письмо, в котором приводятся подробности об оказании ему медицинской помощи после покушения на предвыборном митинге в Пенсильвании. Выдержки из документа приводит The Washington Post.

Письмо подписано союзником Трампа и членом палаты представителей от штата Техас Ронни Джексоном. Ранее он работал врачом в Белом доме, в том числе в период, когда главой государства был Трамп.

В письме Джексон рассказывает, что ежедневно осматривал и обрабатывал правое ухо Трампа, поврежденное в результате покушения.

По словам конгрессмена, после попадания пули у экс-президента образовалась рана шириной 2 см, которая «простиралась вниз по хрящевой поверхности уха». Необходимости накладывать на нее швы не возникло, однако у политика до сих пор наблюдается «периодическое кровотечение, требующее наложения повязки», сообщил Джексон. Это вызвано наличием большого числа сосудов в ухе, пояснил он.

Сразу после ранения у Трампа наблюдалось сильное кровотечение, после чего возник «выраженный отек» верхней части уха. Впоследствии отек спал, а рана начала «правильно заживать», говорится в письме.

При необходимости Трампу может потребоваться прохождение дополнительных обследований, в том числе комплексного обследования слуха, отметил Джексон.

Оценивая состояние экс-президента после покушения, конгрессмен написал, что его восстановление «проходит в соответствии с ожиданиями». Джексон добавил, что политик будет находиться под наблюдением своего лечащего врача.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля во время его предвыборного митинга в Батлере (штат Пенсильвания). В результате экс-президент был ранен в ухо. После покушения политика доставили в больницу, где ему провели «тщательное обследование на предмет дополнительных травм, в том числе компьютерную томографию его головы», рассказал Джексон.

Около недели Трамп появлялся на публике в повязке на месте раны. На митинге 20 июля в штате Мичиган экс-президент вышел к собравшимся только с пластырем, заявив, что «получил пулю за демократию».

«Я стою перед вами только по милости всемогущего Бога. Я не должен быть здесь сейчас», — заявил он.

В результате стрельбы на митинге Трампа погиб один из зрителей, двое пострадали. В числе пострадавших был племянник Ронни Джексона, которому оказали помощь на месте.

«Мой племянник был на мероприятии. Они были в секции для друзей и родственников. Услышав выстрелы, все бросились на землю… Пуля по касательной задела его шею, оставив порез. У него началось кровотечение», — рассказал конгрессмен Fox News.

По данным Федерального бюро расследований (ФБР), стрелявшим в Трампа был 20-летний Томас Мэтью Крукс, находившийся на крыше здания рядом с местом, где проходил митинг. Его убили на месте сотрудники спецслужб.