Требование Москвы выдать бывшего эсэсовца Ярослава Хунку (Гуньку), чье появление в канадском парламенте в 2023 году привело к отставке пригласившего его спикера Энтони Роты, «кажется гораздо более политическим, нежели действительно серьезным юридическим запросом». Такое мнение в интервью RTVI высказала посол Канады в России Сара Тейлор.

«Что касается запроса об экстрадиции, то, насколько я понимаю, он касается человека украинского происхождения, а обвинения против этого подразделения относятся к преступлениям против поляков. Так что я могла бы ожидать, что если и поступит запрос об экстрадиции, то он поступит либо из Украины, либо из Польши», — сказала Сара Тейлор.

По мнению дипломата, «у России нет юрисдикции в этом деле», а запрос от Варшавы Оттава бы рассмотрела.

В свою очередь, в своем запросе канадцам Генпрокуратура России, как сообщалось, ссылалась на Конвенцию ООН о предупреждении геноцида и наказания за него 1948 года, ратифицированную и Россией, и Канадой. Уголовное дело в отношении гражданина Канады Ярослава Хунки Следственный комитет возбудил по статье о геноциде против мирного населения СССР в годы Великой отечественной войны.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что Москва не получила правового содействия от канадских властей.

По словам Сары Тейлор, как такового формального отказа об экстрадиции, вероятно, не было.

«Я не думаю, что был официальный ответ… Ответ пришел бы не из посольства, а из нашего центрального офиса, и по сути окончательное решение принимает наше Министерство юстиции. Но я не уверена, что к настоящему времени был ответ», — отметила посол Канады.

20 октября 2023 года Следственный комитет России заочно предъявил Ярославу Гуньке (Хунке) обвинение в геноциде мирного населения (ст. 357 УК) Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны. В материалах дела сообщалось, что преступления дивизии СС «Галичина» совершались в 1944 году в отношении советских граждан — прежде всего, поляков и евреев. Данные были предоставлены Государственным архивом России и Центральным архивом Минобороны. В октябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Гуньку, также он был добавлен в базу розыска МВД; в декабре Генпрокуратура России направила министру юстиции и генеральному прокурору Канады Арифу Вирани запрос об экстрадиции ветерана СС. 22 августа 2024 года Генпрокуратура РФ также объявила Гуньку в международный розыск.

Дипломат пояснила, что экстрадиция в Канаде — «довольно сложный юридический процесс».

«Вы не можете просто отправить ноту и сказать: «Выдайте нам этого человека». <…> Правительство, которое добивается экстрадиции, должно направить досье, а канадский судья — изучить это досье и решить две вещи. Во-первых, достаточно ли здесь фактов, чтобы дать на них ответ», — пояснила Тейлор.

Далее, даже если оснований для судебного разбирательства достаточно, судья также должен убедиться, что «судебное разбирательство в отношении этого человека будет справедливым».

По мнению Сары Тейлор, внимание российской стороны к делу Хунки и к его скандальному появлению в канадском парламенте, которое было приурочено к визиту президента Украины Владимира Зеленского, похожи «на попытку создать широкий нарратив, будто Канада каким-то образом пронацистски настроена или принимает нацистов». Посол напомнила, что спикер парламента (по значимости второе лицо в системе управления Канады) Энтони Рота, пригласивший Хунку, «совершил серьезную ошибку, но он признал ошибку и ушел из-за нее» в отставку.

Как отметила дипломат, канадцы гордятся вкладом в победу над нацизмом в годы Второй мировой войне.

«Мы потеряли ранеными и убитыми 1% населения. Канадские войска освободили Голландию от нацистов. Мы помогли освободить Италию от нацистов. Канадцы участвовали в арктических конвоях, которые доставляли канадскую пшеницу, чтобы накормить голодающих в Ленинграде и Мурманске», — напомнила Сара Тейлор.

Посол рассказала, что побывала в Мурманске, «чтобы увидеть несколько могил канадцев, которые были там похоронены».

«Подход Канады заключается в том числе в том, что мы не говорим, что мы идеальны. Мы знаем, что в прошлом совершали ошибки. Канада, как и ряд других стран, пустила людей, которые, возможно, были виновны в военных преступлениях», — признала Тейлор.

При этом посол с пониманием отнеслась к решению департамента Библиотека и Архива Канады не рассекречивать имена предполагаемых нацистских преступников, которые могли укрыться в стране после Второй мировой войны.

«Насколько я помню, Библиотека и Архивы заявили, что не разглашают эту информацию по ряду причин, включая потенциальный ущерб международным отношениям Канады. Но были и другие причины, включая то, что часть информации была предоставлена конфиденциально, и что там могут содержаться сведения, которые могут стать предметом судебного разбирательства», — отметила посол.