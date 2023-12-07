Генпрокуратура России направила властям Канады запрос об экстрадиции 98-летнего ветерана пехотной дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньку. Об этом в четверг, 7 декабря, сообщил «Коммерсантъ».
По информации издания, российская Генпрокуратура направила запрос об экстрадиции Гуньки в адрес министра юстиции и генерального прокурора Канады Арифа Вирани. Обращение составил заместитель генпрокурора Петр Городов, курирующий в ведомстве международно-правовые отношения.
Как пишет «Ъ», представитель Генпрокуратуры выразил в запросе почтение канадскому коллеге и указал, что выходец из УССР Гунька проходит в России обвиняемым по уголовному делу о геноциде (ст. 357 УК) во время Великой Отечественной войны на территории Украинской ССР. По версии следствия, он и другие представители СС «Галичина» в феврале 1944 года, «выполняя преступные приказы командиров, убили не менее 500 граждан СССР».
«В числе убитых были евреи и поляки. Людей расстреливали, сжигали в жилых домах, а также в костеле. Эти действия являются нарушением Конвенции о законах и обычаях сухопутной войны», — говорится в пресс-релизе Следственного комитета.
В обращении Городового подчеркивается, что срока давности у подобных преступлений нет.
В октябре Басманный районный суд Москвы арестовал Гуньку, а МВД объявило его в розыск. В то же время министр обороны России Сергей Шойгу поручил проработать с российскими и белорусскими правоохранителями обращение к Интерполу и канадским властям на экстрадицию бывшего эсэсовца для проведения публичного судебного процесса.
В запросе представитель Генпрокуратуры сослался на Конвенцию о предупреждении геноцида и наказания за него. ООН приняла этот документ еще в 1948 году, затем его ратифицировали 140 странами, в том числе Канада. На основании этой конвенции Городовой попросил канадского коллегу арестовать Гуньку и передать его России.
В Генпрокуратуре заверили, что 98-летнему бывшему эсэсовцу не грозит смертная казнь, а его выдача предлагается не для преследования «по политическим мотивам в связи с его расовой принадлежностью, вероисповеданием, национальностью или политическими взглядами». Кроме того, ведомство подчеркивает, что Гунька будет содержаться в СИЗО в надлежащих условиях, «в чем смогут убедиться сотрудники посольства Канады в России, посетив его».
Также российская сторона обещает предоставить ветерану СС «все возможности для защиты».
«Ъ» отмечает, что в соответствии с российским Уголовным кодексом иностранные граждане могут быть привлечены к уголовной ответственности в случае, если в их деле идет речь о преступлении, совершенном против граждан страны или ее интересов.
- В сентябре выходец из УССР Ярослав Гунька оказался в центре международного скандала, связанного с его появлением на заседании канадского парламента во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Там ветерана СС представил как «украинского и канадского героя» и устроили ему стоячую овацию. Вскоре стало известно, что в годы Второй мировой войны Гунька служил в дивизии СС, после чего пригласивший его спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота ушел в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо принес извинения.
- Чествование Гуньки в канадском парламенте вызвало негативную реакцию России, а также еврейских организаций. Комментируя произошедшее, российский президент Владимир Путин назвал Энтони Рота «идиотом или негодяем».