Канада отклонила запрос России о выдаче 98-летнего Ярослава Гуньки (он же Гунько, Хунка), который в годы Второй мировой войны служил в нацистской дивизии СС «Галичина». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД России.

По словам собеседника агентства, власти Канады объяснили отказ отсутствием договора об экстрадиции между странами.

В октябре 2023 года Следственный комитет России заочно предъявил Гуньке обвинение в геноциде мирных жителей (ст. 357 УК) Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны.

СК сослался на данные Государственного архива России и архива Минобороны, согласно которым Гунька и другие члены «Галичины», «выполняя преступные приказы командиров», убили не менее 500 человек в селе Гута Пеняцкая, которое находилось на территории Бродовского района Львовской области Украины.

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Гуньку, МВД объявило его в розыск. В декабре Генпрокуратура России направила министру юстиции и генеральному прокурору Канады Арифу Вирани запрос об экстрадиции бывшего ветерана СС.

Согласно постановлению о привлечении Гуньки в качестве обвиняемого, он «совершил преступление против мира и безопасности человечества», пишет РИА Новости. Это квалифицируется как особо тяжкое деяние.

Как писал «Коммерсант», Генпрокуратура в своем запросе пообещала, что Гунька будет содержаться в СИЗО в надлежащих условиях, и ему будут предоставлены «все возможности для защиты».

Что известно о ветеране СС, которому устроили стоячую овацию в парламенте Канады