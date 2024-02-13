Канада отклонила запрос России о выдаче 98-летнего Ярослава Гуньки (он же Гунько, Хунка), который в годы Второй мировой войны служил в нацистской дивизии СС «Галичина». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в МИД России.
По словам собеседника агентства, власти Канады объяснили отказ отсутствием договора об экстрадиции между странами.
В октябре 2023 года Следственный комитет России заочно предъявил Гуньке обвинение в геноциде мирных жителей (ст. 357 УК) Украинской ССР в годы Великой Отечественной войны.
СК сослался на данные Государственного архива России и архива Минобороны, согласно которым Гунька и другие члены «Галичины», «выполняя преступные приказы командиров», убили не менее 500 человек в селе Гута Пеняцкая, которое находилось на территории Бродовского района Львовской области Украины.
Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Гуньку, МВД объявило его в розыск. В декабре Генпрокуратура России направила министру юстиции и генеральному прокурору Канады Арифу Вирани запрос об экстрадиции бывшего ветерана СС.
Согласно постановлению о привлечении Гуньки в качестве обвиняемого, он «совершил преступление против мира и безопасности человечества», пишет РИА Новости. Это квалифицируется как особо тяжкое деяние.
Как писал «Коммерсант», Генпрокуратура в своем запросе пообещала, что Гунька будет содержаться в СИЗО в надлежащих условиях, и ему будут предоставлены «все возможности для защиты».
Что известно о ветеране СС, которому устроили стоячую овацию в парламенте Канады
- В сентябре 2023 года украинского эмигранта Ярослава Гуньку пригласили на заседание канадского парламента во время визита президента Украины Владимира Зеленского. Ветерана СС представили как «украинско-канадского ветерана Второй мировой войны, который боролся за независимость Украины и против русских», и приветствовали его аплодисментами.
- После того, как стало известно, что Гунька служил в СС, пригласивший его спикер Палаты общин канадского парламента Энтони Рота принес извинения и ушел в отставку. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился за приглашение Гуньки, назвав это ошибкой, «которая скомпрометировала парламент и Канаду».
- Посольство России в Канаде потребовало от МИДа и офиса премьера страны разъяснений по поводу инцидента. Президент России Владимир Путин назвал Роту «идиотом или негодяем». Приглашением Гуньки в канадский парламент также возмутились в Польше. Польский посол в Канаде Витольд Дзельски выступил за судебное преследование ветерана СС.