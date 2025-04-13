Посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью Би-би-си не стал отрицать сообщения СМИ о размещении в морях вокруг Великобритании датчиков для слежения за британскими подводными лодками, вооруженными ядерным оружием.

«Нет. Я не собираюсь отрицать это, но я задаюсь вопросом, действительно ли мы заинтересованы в том, чтобы следить за всеми британскими подводными лодками с очень старыми, устаревшими ядерными боеголовками… Все эти угрозы чрезвычайно преувеличены», — сказал Келин в программе BBC One Sunday с Лорой Кюнсберг.

В то же время посол заверил, что Россия не представляет угрозы для Британии.

«Я отрицаю существование угроз Соединенному Королевству. Эта угроза абсолютно выдуманная, нет вообще никакой угрозы Соединенному Королевству со стороны России», — подчеркнул Келин.

6 апреля газета Sunday Times написала, что в морях, омывающих Британские острова, были якобы обнаружены скрытые датчики. По информации газеты, британские военные подозревают, что эти сенсоры были установлены российскими спецслужбами для сбора разведданных о британских атомных подводных лодках Vanguard, несущих ядерное оружие. Датчики были сочтены потенциальной угрозой национальной безопасности, говорится в статье. Публично о них не сообщалось.

Кроме того, в Британии опасаются, что в рамках возможных подводных операций могут быть повреждены объекты инфраструктуры, в том числе энергокабели, а также нефте- и газопроводы, пишет Sunday Times.

«Не должно быть никаких сомнений в том, что в Атлантике идет война. Это игра в кошки-мышки, которая продолжается со времен окончания холодной войны, а сейчас снова разгорается», — заявил изданию неназванный высокопоставленный британский военный.

В Министерстве обороны Британии заявили Би-би-си, что ведомство стремится «поддерживать и повышать безопасность и устойчивость критически важной подводной инфраструктуры». «Вместе с нашими союзниками по НАТО и Объединенным экспедиционным силам мы усиливаем наши меры реагирования, чтобы гарантировать, что российские корабли и самолеты не смогут действовать тайно вблизи Великобритании или вблизи территории НАТО, используя новые технологии, такие как ИИ», — сказал представитель британского Минобороны, комментируя публикацию Sunday Times.

Как отмечает Би-би-си, британские силы ядерного сдерживания состоят из четырех подводных лодок типа Vanguard.