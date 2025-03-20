США не дадут Великобритании право самостоятельно распоряжаться ядерным оружием из-за риска возникновения катастрофических последствий для обеих стран, заявил Инфо24 политолог Юрий Светов. Так он прокомментировал публикацию Daily Express о том, что Лондон хочет использовать ядерное оружие для сдерживания России без предварительного согласования с Вашингтоном.

По словам Светова, американцы, создавая ядерное оружие, наверняка снабдили его аппаратными «закладками», позволяющими удаленно заблокировать его применение в случае необходимости.

«Великобритания не обладает собственными системами наведения и управления ракет, поэтому не сможет произвести пуск без американцев. Кроме того, не стоит забывать, что у Лондона есть четыре подводных лодки, из которых действует только одна. При этом нет гарантий, что она сможет выйти в море и не утонуть, как уже неоднократно бывало», — добавил политолог.

Кроме того, считает Светов, если Британия применит ядерное оружие против России, развернется масштабный конфликт, в который придется ввязываться и американцам в соответствии с пятой статьей устава НАТО, обязывающей всех членов альянса вставать на защиту остальных.

«Вашингтон всегда хотел быть единственным обладателем военного атома, однако нам удалось разрушить эту монополию. Потом мы помогли китайцам создать собственное ядерное оружие. США смирились с членством Москвы и Пекина в “ядерном клубе”, но сделали все, чтобы он ограничился тремя державами», — подытожил эксперт.

Весной 2024 года британский министр обороны заявлял, что страна не должна забывать о своем статусе «гордой и ответственной ядерной державы». Незадолго до этого стало известно, что США впервые за 15 лет собираются разместить ядерное оружие на территории Соединенного Королевства.

Лондон никогда не обнародовал подробных данных об имеющихся у него запасах ядерного оружия. В 2023 году британский ядерный арсенал насчитывал 225 боеголовок, утверждает международный аналитический сервис Statista.

Кроме того, флот Соединенного Королевства насчитывает четыре атомные подлодки Vanguard, каждая — с 16 пусковыми установками под баллистические ракеты Trident II 5D с ядерными боеголовками Holbrook. Еще одна атомная подводная лодка — но уже класса Dreadnought — должна быть введена в эксплуатацию в начале 2030-х годов.

Вопрос о необходимости создания самостоятельной европейской системы ядерного сдерживания отдельно от США встал недавно в связи с заявлениями лидеров стран ЕС о российской угрозе. Интерес к созданию ядерного «зонтика» над Европой проявили Франция и Германия.