В последние годы угроза применения ядерного оружия, которая «ушла в прошлое» вместе с холодной войной, вновь стала актуальной. К такому выводу пришел министр обороны Великобритании Грант Шэппс в своем докладе о состоянии ядерного арсенала страны.

По его словам, «ядерные риски растут» на фоне заявлений российских властей в духе «безрассудной ядерной риторики», которую, как считает глава британского Минобороны, Москва пытается использовать для препятствования помощи Запада Украине.

Шэппс напомнил, что параллельно свой ядерный арсенал активно наращивает Китай, а к ядерным державам «присоединились новые игроки» — КНДР, которая «бряцает ядерным оружием», и Иран, чьи власти ограничили доступ инспекторов МАГАТЭ к объектам своей ядерной программы.

В складывающейся ситуации Великобритания не должна забывать о своем статусе «гордой и ответственной ядерной державы», заявил министр обороны королевства.

Лондон никогда не обнародовал подробных данных об имеющихся в стране запасах ядерного оружия. В 2023 году британский ядерный арсенал насчитывал 225 боеголовок, утверждает международный аналитический сервис Statista.

Кроме того, флот Соединенного Королевства насчитывает четыре атомные подлодки Vanguard, каждая — с 16 пусковыми установками под баллистические ракеты Trident II 5D с ядерными боеголовками Holbrook. Еще одна атомная подводная лодка — но уже класса Dreadnought — должна быть введена в эксплуатацию в начале 2030-х годов.

Глава британского правительства Риши Сунак неоднократно подчеркивал, что Лондон допускает возможность использования ядерного оружия только в целях самообороны и лишь в крайних случаях, предполагающих в том числе необходимость защиты союзников Великобритании по НАТО.

«Понимание того, что мы можем и будем его [ядерное оружие] задействовать, является основным принципом сдерживания», — пояснял британский премьер.

В январе газета The Telegraph со ссылкой на документы с сайта госзакупок Пентагона писала, что США впервые за 15 лет намерены разместить в Великобритании свое ядерное оружие.

В середине марта президент России Владимир Путин заявил о готовности страны к применению ядерного оружия с военно-технической точки зрения. По его словам, Москва может использовать свой арсенал при возникновении угрозы российскому государству, нанесении ущерба суверенитету и независимости страны. Оружие и существует для того, чтобы его применять, подчеркнул глава государства. Аналогичные заявления Путин делал и в своем послании Федеральному Собранию.

Согласно данным опроса Russian Fields, 16% респондентов в России одобряют применение ядерного оружия в зоне украинского конфликта.

В октябре 2023 года на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» Путин говорил, что любой агрессор, выступивший против России, столкнется с ответным ударом, при котором «в воздухе появляется такое количество, столько сотен наших ракет, что шансов на выживание ни у одного противника не останется».

За несколько месяцев до этого, на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), российский лидер заявлял, что у России больше ядерного оружия, чем у стран НАТО, но необходимости в его применении пока нет.

В феврале газета The Financial Times со ссылкой на попавшие в ее распоряжение военные документы 208-2014 годов утверждала, что ВС России репетировали использование тактического ядерного оружия на ранней стадии конфликта с крупной мировой державой. Телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщал, что американские военные готовились к применению российского ядерного оружия на Украине еще в конце 2022 года.