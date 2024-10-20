Лондон ведет против Москвы опосредованную войну, заявил российский посол в Великобритании Андрей Келин в интервью ВВС. Комментируя ход украинского конфликта, дипломат предсказал «конец Украины», отметив, что российские войска проникают все глубже на ее территорию.

Келин признал, что Украина продолжает борьбу, однако, по его словам, ее «сопротивление становится все слабее и слабее», а российские военные с каждым днем берут под контроль все больше территорий.

«Окончание этой фазы будет означать конец Украины», — заявил посол.

Британская газета Guardian, комментируя его интервью, пишет: «Считается, что Россия контролирует около 18% территории Украины и в течение последнего года медленно, но уверенно продвигается вперед».

Келин охарактеризовал украинский конфликт как «войну чужими руками, которую ведет правительство Соединенного Королевства», поставляя оружие, «убивающее российских солдат и мирных жителей».

Комментарии российского посла прозвучали после того, как президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным странам с просьбой обеспечить страну компонентами системы ПВО. Он упомянул нанесенный вечером 20 октября удар по его родному городу Кривой Рог, при котором, по словам местных властей, пострадали 17 человек.

21 октября Зеленский написал в социальных сетях, что за последнюю неделю Россия выпустила по Украине более 20 ракет разных типов, около 800 управляемых авиабомб и более 500 ударных беспилотников. «Украине нужно больше систем ПВО и возможностей большой дальности. Я благодарен всем партнерам, которые это понимают и поддерживают нас», — написал он в соцсети X (бывший Twitter).

При этом российское Минобороны утром 21 октября заявило, что в течение минувшей ночи средства ПВО перехватили над семью регионами в общей сложности 110 украинских дронов, больше всего — над территорией приграничной Курской области. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин сообщил, что легкие осколочные ранения при взрыве беспилотника получили четверо пожарных, работавших в промышленной зоне. Мэр Москвы Сергей Собянин написал в своем телеграм-канале, что летевший к столице украинский БПЛА был сбит над Раменским городским округом.