Минобороны России сообщило, что сбило 110 дронов над российскими регионами. 43 БПЛА были уничтожены над Курской областью, 27 — над Липецкой, 18 — над Орловской, восемь — над Нижегородской, семь — над Белгородской, шесть — над Брянской и один — над Московской.

Нижегородский губернатор Глеб Никитин сообщил, что в ночь на 20 октября средства ПВО и радиоэлектронной борьбы отразили атаку беспилотников на территории дзержинской промзоны. По его данным, четверо пожарных получили легкие осколочные ранения.

Телеграм-канал SHOT писал, что под атаку БПЛА попал город Дзержинск в Нижегородской области, жители сообщали о минимум 10 взрывах и белом дыме в районе местного завода. Также «слышались звуки стрельбы и автоматных очередей». Официально эта информация не подтверждалась.

Позднее телеграм-канал сообщил, что в аэропорту Казани с 6 утра действуют ограничения из-за угрозы атаки дронов, введен план «Ковер», на прилет и вылет задержано около 20 рейсов. О закрытии воздушной гавани также написала Baza.

В Росавиации в 9:00 подтвердили эту информацию, отметив, что утром 20 октября аэропорт в Казани временно не принимает и не отправляет рейсы. В 9:35 в ведомстве сообщили, что ограничения сняты.

Глава Курской области Алексей Смирнов объявил об отбое опасности атаки дронов в 5:01 мск. Подробностей он не привел.

Кроме того, рано утром мэр Москвы Сергей Собянин написал в телеграм-канале, что системы ПВО в Раменском городском округе отразили атаку беспилотника, летевшего на Москву, разрушений и пострадавших нет.

Это не первая массированная атака беспилотников на центральные регионы России. В ночь на 1 сентября, как сообщает Минобороны, было сбито 158 дронов. В Москве загорелось здание на территории НПЗ, в Тверской области была атакована Конаковская ГРЭС.