В Москве после массированной атаки беспилотников произошел пожар на территории нефтеперерабатывающего завода в Капотне. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Сбитый беспилотник в результате падения повредил отдельно стоящее техническое помещение МНПЗ, говорится в сообщении мэра. По его словам, возникло локальное возгорание.

Изначально пожару была присвоена максимальный пятый номер сложности, позже его понизили до второго, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. Как поясняет ТАСС, выезд на подобный объект даже для проверки информации всегда производится по максимальному номеру сложности.

На заводе происходит факельное горение, сообщили агентству в оперативных службах. На место возгорания направлены пожарные подразделения из всех округов Москвы.

Около 5:30 — 6:30 в районе карьера в Котельниках «гремело», а в 7:30 «прозвучала воздушная тревога и взрыв», сообщает телеканал «360» со ссылкой на очевидцев. Местные жители рассказали изданию MSK1.ru, сначала слышали грохот, затем на заводе заметили дым. «Осторожно, новости» пишут со ссылкой на жителей Капотни, что в районе МНПЗ было два звука взрыва ― один прогремел около 7:30, второй «минут через 10».

У въезда в НПЗ дежурят машины скорой помощи и реанимации, сообщает MSK1.ru. По данным телеграм-канала Baza, пожарные провели три «пенные атаки» на заводе. Они охлаждают конструкции и ждут, когда выгорят остатки газа.

В тушении задействованы пожарные вертолеты, пишут «Осторожно, новости» и «360». Baza утверждает, что вертолеты были отозваны в связи с понижением уровня сложности пожара.

МНПЗ в Капотне принадлежит компании «Газпром нефть». Завод производит бензин, дизельное топливо, авиационный керосин, судовое топливо, битум для строительства дорог, сжиженный газ для коммунально-бытовой сферы, полимеры для производства окон ПВХ, пластиковых труб и упаковки, гранулированную серу для производства удобрений.

Утром и ночью 1 сентября в московских аэропортах Внуково, Домодедово и Жуковский вводились временные ограничения «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

В общей сложности были задержаны 74 рейса на вылет. На запасные аэродромы были отправлены 43 самолета, следовавшие в эти три аэропорта. По словам Кореняко, к сейчас все московские аэропорты вернулись к штатной работе.

Согласно сообщениям мэра, над Москвой и Подмосковьем утром 1 сентября сбили 11 беспилотников. ПВО сработала в Подольске, Ступино, Одинцовском, Ленинском и Раменском городских округах.

Минобороны России отчиталось об уничтожении и перехвате 158 украинских дронов в ночь на воскресенье: над Курской (46), Брянской (34), Воронежской (28), Белгородской (14), Рязанской (8), Московской (7), Калужской (5), Липецкой (4), Тульской (3), Тамбовской и Смоленской (по 2), Орловской, Тверской и Ивановской (по одному) областями. Над Москвой, по данным Минобороны, было сбито два беспилотника.