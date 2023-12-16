В 2022 году Испания недополучила свыше 1,8 млрд евро доходов, которые могли бы принести ей российские туристы, заявил в интервью ТАСС посол России в Мадриде Юрий Клименко.

Он отметил, что «на фоне беспрецедентных санкций» ЕС в прошлом году Испанию посетили всего 268 тысяч россиян, а за первую половину 2023 года — 155 тысяч. Для сравнения: в 2019 году турпоток из России превысил 1,3 млн человек, а в рекордном 2013 году достиг почти 1,6 млн человек.

Клименко объяснил, на чем строил свои расчеты понесенных Испанией убытков: по его оценке, российский турист в среднем тратил на отдыхе в этой стране по 200 евро. «Путем нехитрой арифметики получаем, что в 2022 году испанская туриндустрия недосчиталась свыше 1,8 евро млрд потенциальных доходов от туристов из России», — подытожил дипломат.

В Испании одним из самых любимых мест отдыха россиян был курорт Коста-Дорада: там на отдыхающих из России до начала пандемии COVID-19 приходилось 20% от общего числа туристов, которые ежегодно бронировали отели сегмента «люкс» в совокупности примерно на 1 млн ночей. Сотрудники местных туристических офисов отмечают, что путешественники из России «всегда были самыми платежеспособными и активными покупателями».

Ушедший из Испании российский турпоток переориентировался на другие страны — Турцию, Египет и Таиланд, утверждает Клименко. Он заявил, что европейцы, введя санкции против России, «сами себе выстрелили в ногу», и одним из «ярчайших тому подтверждений» является сложившаяся с тех пор ситуация в европейской туристической отрасли.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин, анализируя турпоток из России в первой половине 2023 года, назвал Испанию самым популярным среди россиян туристическим направлением: в первом квартале там побывали 78 тысяч туристов из России — на 88% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Эксперт подчеркнул, что в 2023 году по сравнению с предшествующим годом россияне стали чаще ездить в Европу. Помимо Испании в числе пользующихся популярностью стран он назвал Италию, Францию, Грецию и Кипр.

При этом, отметил Горин, турпоток из России в Европу, несмотря на наметившийся в последние месяцы рост, пока остается на 75-80% ниже допандемийного уровня.