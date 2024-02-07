Посол России оценил вероятность разрыва дипотношений с Великобританией

Угроза разрыва дипломатических отношений между Россией и Великобританией казалась весьма вероятной после начала боевых действий на Украине, но сейчас она отсутствует. Об этом посол России в Великобритании Андрей Келин заявил в специальном интервью RTVI.

«Что касается угрозы разрыва дипотношений, то сейчас я бы сказал, что ее, наверное, нет. Хотя она казалась весьма вероятной, когда началась специальная военная операция, когда всё вокруг этого дела загремело, особенно в дипломатической сфере. Сейчас эта угроза как бы в перспективе висит, но, в общем, на практике ее нет», — сказал Келин.

Он отметил, что «разорвать имеющиеся связи довольно просто, гораздо сложнее потом их восстановить». «Посольства в любых странах всегда вечны, за исключением случаев войны, конечно. Войны у нас с Великобританией нет», — сказал Келин.

На вопрос, существует ли угроза военного столкновения двух стран, дипломат ответил: «Я очень сомневаюсь в этом. Мы достаточно далеко друг от друга, у нас нет территориальных претензий друг к другу, у нас нет идеологических расхождений. У нас есть проблема Украины, которую здесь идеологи пытаются расширить до общеевропейской. Но это совершенно неправильно».