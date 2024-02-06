Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в эфире TalkTV сказал, что его страна смогла бы отразить предполагаемую атаку со стороны России. По его словам, Великобритания находится на втором месте стран НАТО по объемам оборонных расходов.

Во время интервью телеведущий Пирс Морган спросил Сунака, готова ли Великобритания дать отпор России, если та «направит свои орудия».

«Да. Гарантировать нашу общую безопасность — моя работа. Считаю ли я, что мы хорошо защищены и достаточно инвестировали в оборону? Да, мы находимся на втором месте в НАТО по объемам оборонных расходов», — сказал глава британского правительства.

По словам Сунака, за последнее время Лондон значительно увеличил ассигнования на оборону, «поскольку ситуация в мире становится все более неспокойной».

В начале декабря 2023 года американский президент Джо Байден сообщил об угрозе нападения России на НАТО в случае победы на Украине, отметив, что это втянет в конфликт и США. Президент России Владимир Путин назвал это заявление «полной чушью». По его словам, у Москвы «нет никаких резонов, никакого интереса ― ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного — воевать со странами НАТО».

15 января Bild со ссылкой на секретный документ бундесвера сообщила, что Минобороны Германии рассматривает возможный сценарий, при котором Россия якобы может атаковать восточный фланг НАТО в 2025 году. В документе возможные действия России и Запада описываются месяц за месяцем, а их кульминацией издание назвало приведение в боевую готовность сотен тысяч солдат альянса и «неминуемое начало войны» летом 2025 года. При этом газета отмечает, что в материале «по соображениям безопасности» предоставлены не все данные о численности и передвижениях войск НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать материал Bild, отметив, что «это издание тоже не гнушается публикацией различных уток». Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала статью «прошлогодним гороскопом».