Посольства Китая и США в Киеве выпустили предупреждения для своих граждан в преддверии Дня независимости Украины, который отмечается 24 августа.

В американской дипмиссии заявили о риске дневных и ночных атак на всей территории Украины в ближайшие дни. Посольство рекомендовало гражданам США следить за новостями в местных СМИ, заранее определить места укрытий и немедленно воспользоваться ими при воздушной тревоге, а также следовать указаниям властей и спасателей.

Посольство КНР посоветовало согражданам не приезжать на Украину из-за «ситуации с безопасностью». Китайцам, которые остаются на территории Украины по собственному желанию, рекомендовали укрываться в безопасных местах после сигнала воздушной тревоги, передает РИА Новости.

В начале июня посольство США предостерегло мужчин призывного возраста с американско-украинским гражданством от поездок на Украину из-за риска того, что впоследствии им запретят выезд из страны. В дипмиссии отметили, что власти Украины не признают двойное гражданство и рассматривают его обладателей исключительно как украинцев.

До 1 июня 2024 года мужчины 18-60 лет с двойным гражданством могли выезжать из Украины и возвращаться, если они сняли с регистрации украинское место жительства и зарегистрировались в США. В связи с отменой этого исключения посольство предупредило о «чрезвычайно высоком риске» того, что покинуть Украину не получится даже при наличии американского паспорта.

В июле аналогичное предупреждение выпустил Израиль. Посол еврейского государства в Киеве Михаил Бродский заявил об участившихся случаях задержания израильтян с двойным гражданством при выезде из Украины и рекомендовал «взвесить целесообразность» посещения страны. Бродский предупредил, что в случае задержания посольство не сможет помочь обладателям двойного гражданства выехать из Украины.

В марте посольство Казахстана рекомендовало согражданам покинуть Одесскую и Харьковскую области Украины в связи с «растущей напряженностью и нестабильной ситуацией с безопасностью».