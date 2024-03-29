Посольство Казахстана призвало сограждан покинуть Одессу и Харьков из соображений безопасности. Об этом говорится на сайте представительства Казахстана в Киеве.

«В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуации с безопасностью в Одесской и Харьковской областях Украины, Посольство Республики Казахстан в Украине рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области», — говорится в сообщении посольства.

В диппредставительстве отметили, что выехать из Украины в Казахстан можно наземными маршрутами через Польшу или Молдову, далее коммерческими авиасообщениями.

«В случае выезда через Польшу, гражданам Казахстана необходимо иметь шенгенскую визу, для въезда в Молдову виза не нужна», — сказано в сообщении.

Также посольство призвало граждан Казахстана не игнорировать воздушную тревогу и незамедлительно следовать в укрытие.

Власти Казахстана призывали сограждан покинуть Украину еще в октябре 2022 года. В июне 2023 года посольство Казахстана в Москве также просило своих граждан воздержаться от посещения приграничных с Украиной регионов России. Тогда в представительстве говорили, что гражданам Казахстана будет оказана вся необходимая помощь и поддержка при возникновении форс-мажорных обстоятельств.

Bloomberg в конце февраля сообщало, что Киев опасается, что к лету 2024 года российские войска могут прорвать оборону ВСУ, если союзники Украины не смогут увеличить поставки боеприпасов. По данным агентства, в украинской разведке считают, что Россия может попытаться взять под контроль такие города, как Киев и Одесса.