Великобритания продолжает выдавать визы россиянам. Так, в первом квартале 2024 года были одобрены 85% от общего числа заявок, говорится на сайте правительства Соединенного королевства. В британском посольстве в Москве подтвердили RTVI, что граждане России по-прежнему получают визы, в том числе туристические.

Согласно иммиграционной статистике Министерства внутренних дел страны на конец марта, документы на британскую визу подали 10,2 тыс. граждан России. Положительное решение было вынесено по 8,7 тыс. заявок, отказ получили 1,4 тыс. россиян.

«Великобритания продолжает выдавать визы российским гражданам со всего мира, включая заявки в России. Это касается всех категорий виз, включая туристические и студенческие», — рассказал RTVI представитель британского посольства.

В июне вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по международному туризму Артур Мурадян рассказал в интервью RTVI, что число российских туристов, желающих отдохнуть в Европе, сократилось на 90%, если сравнивать с допандемийным 2019 годом. Он отметил, что россияне сталкиваются с проблемами при получении шенгенских виз, тогда как у крупнейшего оператора VFS Global не работали электронные очереди.

«Никаких санкций страны, выдающие визы, против россиян, приезжающих с туристическими целями, не вводили. Но при беседе с консульскими сотрудниками мы понимаем, что там ограничение 50—100 заявлений, и больше не принимают», — пояснял Мурадян.