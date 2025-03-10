Режиссеру спектакля «Эйнштейн и Маргарита» Александру Марину сообщили о замене народной артистки России Ксении Раппопорт, не объяснив, с чем связано это решение. Об этом постановщик рассказал RTVI.

«Я не знаю, я поставлен [в известность] постфактум», — ответил Марин на вопрос о причинах замены.

В Москве показы «Эйнштейна и Маргариты» идут в Театре Маяковского и Театре Эстрады. В первом учреждении сообщили RTVI, что не знают об основаниях для изменений в актерском составе.

«Это не наш театр [принимал решение]. Этот спектакль — арендный. И у Театра Маяковского, к сожалению, нет ответа на этот вопрос», — заявили в пресс-службе Театра Маяковского.

В Театре Эстрады напомнили, что организатором спектаклей «Эйнштейна и Маргарита» выступает театральное агентство Entracte. «Мы — арендная площадка для данного спектакля», — отметили в администрации театра.

В Entracte ранее заявили, что вместо Раппопорт на сцену выйдет актриса Алена Хмельницкая.

«Так иногда происходит, в спектаклях иногда заменяют артистов. Вместо Ксении Раппопорт будет играть Алена Хмельницкая. Замена будет везде, это коммерческий театральный проект, артисты меняются не на площадках, а в спектакле», — приводит телеграм-канал «Осторожно, Москва» комментарий агентства.

В описании «Эйнштейна и Маргариты» на сайте агентства отмечается, что спектакль с обновленным актерским составом станет первым, где Хмельницкая сыграет вместе с народным артистом России Алексеем Серебряковым. «Алена Хмельницкая и Алексей Серебряков впервые оказываются вместе на одной сцене в спектакле о большой любви на фоне исторических событий», — говорится в сопроводительном тексте.

Сама Ксения Раппопорт ранее сообщила в соцсетях, что не примет участие в мартовских показах «Эйнштейна и Маргариты». «Нет, я здорова. Нет, я по-прежнему в Москве», — добавила она.

Как отмечает «Театръ», Раппопорт была бессменной партнершей Алексея Серебрякова в «Эйнштейне и Маргарите» на протяжении почти трех лет и принимала участие в постановке даже после перелома ноги.

Премьерный показ «Эйнштейна и Маргариты» состоялся в Москве в июне 2022 года. Позднее эту постановку отменяли в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде и Ярославле. В Министерстве культуры объяснили, что при принятии решения об отмене руководствовались «общественным мнением».

После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года Раппопорт подписала коллективное обращение к президенту России Владимиру Путину, в котором авторы письма заявили о необходимости остановить боевые действия и начать переговоры.