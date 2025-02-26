Кошка Муся, спасенная в Ялте после того, как посетитель музея «Ласточкино гнездо» сбросил ее с 40-метровой высоты, чувствует себя хорошо, рассказала РБК куратор животного волонтер Екатерина.

По ее словам, кошку продолжат обследовать в ветеринарной клинике. Животное доставили туда после того, как оно почти трое суток провело на обрыве у подножья замка. Замеченную волонтерами Мусю удалось вытащить с привлечением альпинистов регионального МЧС.

Ранее телеканал «Вести Крым» сообщил, что кошка проведет в клинике неделю, чтобы врачи полностью удостоверились в ее здоровье. Поскольку Муся была эти три дня без еды и пресной воды, ей поставили капельницы для восстановления питательных веществ и жидкости в организме.

Ветеринар Светлана показала в канале «Помощь животным Ялта» фото и видео спасенной Муси и заверила, что ее основные показатели в норме и состояние стабильно.

«Кошечка получила необходимую терапию, направленную на устранение обезвоживания, снятие стресса и воспалительного процесса», — написала она.

В качестве места отдыха Муся выбрала переноску, в которой ее транспортировали с места происшествия, потому что чувствует себя там в безопасности, добавила Светлана.

Кошку, которая жила в «Ласточкином гнезде», сбросил со смотровой площадки 24-летний турист из Санкт-Петербурга. На кадрах допроса, опубликованных телеграм-каналом Baza, мужчина объяснил свои действия тем, что кот «начал сопротивляться, вырываться», потому что ему, вероятно, «не понравилось, что я его на руки взял». На вопрос, почему было просто не отпустить животное, турист пожал плечами.

Телеканалу РЕН ТВ мужчина дал другое объяснение — что кот разозлил его, потому что «под ногами ходил», когда он купил себе еду.

В сюжете на телеканале «Россия 24» туриста назвали «неадекватом-живодером». Источник петербургского «Пятого канала» сообщил, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере, этот факт также упоминал канал 78.ru.

Против петербуржца завели дело по статье о жестоком обращении с животными (ч. 1 ст. 245 УК) и на 10 суток поместили в стационарное учреждение здравоохранения, рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк. Максимальное наказание по этой статье три года лишения свободы.