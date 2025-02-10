Замоскворецкий районный суд Москвы приговорил к шести годам колонии предпринимателя Бориса Ляшука за поставку тысяч бракованных форменных рубашек Министерству внутренних дел России. Об этом сообщается в телеграм-канале столичных судов общей юрисдикции.

Ляшук был признан виновным по делу о мошенничестве в особо крупном размере при заключении государственного контракта (ч. 4 ст. 159 УК России). Суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей стороны в полном объеме, в счет возмещения имущественного ущерба, причиненного действиями предпринимателя. Ляшук был взят под стражу в зале суда.

Ранее RTVI рассказывал, что обвинение требовало для Ляшука девять лет колонии по делу о поставке более 350 тыс. бракованных рубашек МВД. Обвинение оценило сумму ущерба, нанесенного предпринимателем, в 564,5 млн рублей. По словам экспертов, пошитая униформа быстро приходила в негодное состояние из-за некачественных ниток.

Материалы по делу Ляшука рассматривались на протяжении почти 1,5 лет. Представители бизнесмена утверждали, что после возникновения претензий со стороны МВД по качеству поставленной продукции, министерство не стало пользоваться для компенсации ущерба банковской гарантией, которую предоставила им фирма предпринимателя — БМФ. Представитель потерпевшей стороны подал в рамках дела гражданский иск на сумму 270 млн рублей.

Как следует из материалов по делу Ляшко, уголовное преследование в его отношении началось в марте 2019 года. На финальной стадии к нем подключилось управление ГСУ СК по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами правоохранительных органов. Источники рассказали RTVI, что таким образом следствие искало возможность привлечь к уголовной ответственности сотрудников МВД, которые были связаны с реализацией государственного контракта.

Тем не менее, Ляшко остался единственным обвиняемым по делу о мошенничестве. Он был задержан осенью 2021 года. После предъявления обвинения, мужчину отправили в СИЗО, однако за прошедшие годы мера пресечения, выбранная в его отношении, неоднократно смягчалась. Сам предприниматель не признал свою вину.

МВД заключило с БМФ госконтракт на поставку рубашек 5 мая 2017 года. Со стороны министерства свою подпись под соглашением поставил Сергей Горелик, занимавший в то время должность замглавы управления организации материально-технического обеспечения департамента тыла МВД.

Позднее стороны также заключили дополнительное соглашение, в соответствии с которым сумма договора увеличилась до 564,5 млн рублей. Соглашение также оговаривало поставку и производство БМФ более 350,6 тысяч рубашек серо-голубого и белого цвета с длинным и коротким рукавом.

По версии следователей, Ляшук отдал своим подчиненным распоряжение использовать при пошиве униформы нити, не соответствовавшие техническим требованиям, с целью сэкономить средства. В результате, при носке форменные рубашки быстро приходили в негодность, рвались или расходились по швам.

Помимо рубашек, в соглашении также оговаривалась поставка форменных блузок и платьев, к которым не возникло претензий по качеству, однако предпринимателю вменили в качестве ущерба полную стоимость госконтракта. В материалах дела отсутствовали организаторы преступления, а Ляшук фигурировал в качестве исполнителя.