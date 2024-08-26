Потерпевшими по делу о теракте на Крымском мосту признаны Министерство обороны России, две компании и граждане, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

«Пятью потерпевшими, а также представителями потерпевших ООО «Профит Рейл», ООО «Урал Логистика» и Министерством обороны Российской Федерации к 12 обвиняемым по уголовному делу предъявлены требования о взыскании имущественного вреда, причиненного преступлением, а также имущественной компенсации морального вреда», — говорится в документе.

Эти лица признаны гражданскими истцами по уголовному делу, суммы исковых требований не названы, пишет агентство.

8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура, после чего загорелись топливные цистерны на железнодорожных путях, частично обрушились два автомобильных пролета. В результате погибли четыре человека. Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Масюк назвал подрыв Крымского моста «одной из реализаций» ведомства.

В феврале 2024 года Следственный комитет (СК) России установил все обстоятельства взрыва на мосту. «Коммерсантъ» также раскрыл детали уголовного дела о взрыве на Крымском мосту. По данным издания, обвинение было предъявлено девятерым гражданам России, Армении и Украины — Олегу Антипову, Александру Былину, Дмитрию Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчанян. Фигурантам грозят пожизненные сроки, писал «Коммерсантъ».

В июле 2023 года в результате еще одной атаки на Крымский мост погибла семейная пара, их 14-летняя дочь пострадала. В Национальном антитеррористическом комитете заявили, что атака на мост была совершена двумя украинскими беспилотными надводными аппаратами.