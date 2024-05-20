Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб 19 мая в результате крушения вертолета, возвращаясь из рабочей поездки в Азербайджан. Вместе с ним на борту находились еще восемь человек, в том числе министр иностранных дел Ирана, имам города Тебриза, глава провинции Восточный Азербайджан, охрана и члены экипажа. Как мировые лидеры отреагировали на гибель Раиси, ― в обзоре RTVI.

Президент России Владимир Путин

Как настоящий друг России он внес неоценимый личный вклад в развитие добрососедских отношений между нашими странами, прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства.

Мне довелось неоднократно встречаться с Сейедом Эбрахимом Раиси, и я навсегда сохраню самую светлую память об этом замечательном человеке.

Председатель КНР Си Цзиньпин

Его трагическая гибель — большая потеря для народа Ирана, а народ Китая потерял близкого друга.

Китайское правительство и китайский народ высоко дорожат традиционной дружбой двух стран, верят, что путем совместных усилий двух сторон всестороннее стратегическое партнерство Китая и Ирана непременно будет беспрерывно крепчать и развиваться.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (в соцсети Х)

Как коллега, который лично наблюдал за его усилиями во имя мира иранского народа и нашего региона во время его пребывания на посту президента, я вспоминаю господина Раиси с уважением и благодарностью. Турция будет поддерживать нашего соседа Иран в эти трудные и трагические дни, как мы делали это уже много раз.

Председатель Евросовета Шарль Мишель (в соцсети Х)

ЕС выражает свои искренние соболезнования в связи с гибелью президента Раиси и министра иностранных дел Абдоллахияна, а также других членов их делегации и экипажа в результате крушения вертолета. Мы соболезнуем семьям погибших.

Франция выражает соболезнования Исламской Республике Иран в связи с гибелью президента Эбрахима Раиси, министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахиян и сопровождавших их лиц. Она также выражает соболезнования семьям жертв этого несчастного случая.

Президент Беларуси Александр Лукашенко

Президент Эбрахим Раиси останется в истории как мудрый лидер, который всю свою жизнь посвятил самоотверженному и бескорыстному служению иранскому народу.

Я навсегда сохраню самые теплые воспоминания о встречах и разговорах с господином президентом, который был настоящим другом Беларуси и много заботился о развитии белорусско-иранского сотрудничества. Его имя навсегда внесено в летопись отношений наших стран.

Президент Польши Анджей Дуда (в соцсети Х)

Немногие страны имеют такие трагические страницы в своей истории. Но нам, полякам, пережившим катастрофу польского правительственного самолета в Смоленске в 2010 году, знакомо чувство потрясения и пустоты, которое остается в сердцах людей и в государстве после внезапной потери политической и общественной элиты, после внезапной потери близких и друзей. Поэтому мы с особым пониманием присоединяемся к близким погибших и иранскому народу в молитве и скорби.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

В Казахстане всегда будут помнить Раиси как ответственного руководителя, авторитетного политика международного уровня, личность, внесшую значительный вклад в укрепление двустороннего сотрудничества.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев

Светлая память об Ибрахиме Раиси, который внес огромный вклад в развитие всестороннего сотрудничества, взаимовыгодного и долгосрочного партнерства между Узбекистаном и Ираном, навсегда сохранится в сердцах наших народов.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони

Я хочу выразить свою солидарность и солидарность Италии с иранским правительством и народом. Я вижу, что за последние несколько часов иранские власти отдали должное тезису о том, что это был несчастный случай, а не конспирологии. На данный момент я не предвижу серьезных изменений во внутренней структуре Ирана.

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон

Известие о трагической гибели президента Исламской Республики Иран и сопровождающих его лиц вызвало нашу и всего народа Таджикистана тяжелую скорбь.

Мы отдаем дань уважения личности выдающегося государственного деятеля Ибрахима Раиси и высоко оцениваем его созидательный вклад во всестороннее развитие таджикско-иранских отношений дружбы и взаимовыгодного сотрудничества, решение региональных и международных проблем.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян

Потрясен гибелью президента Исламской Республики Иран и сопровождавших его лиц в результате крушения вертолета. <…> Республика Армения и народ поддерживают наше дружественное соседнее государство и народ в этот трудный для Исламской Республики Иран период.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев

В лице президента Сейеда Ибрахима Раиси народ Ирана потерял выдающегося государственного деятеля, который всю свою жизнь самоотверженно и преданно служил своей стране. Светлая память о нем всегда будет жить в наших сердцах.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (в соцсети Х)

Я хотел бы выразить свои глубочайшие соболезнования иранскому народу в связи с трагическим происшествием, унесшим жизни президента Эбрахима Раиси и министра иностранных дел Хоссейна Амира Абдоллахияна. Наши мысли и молитвы с народом Ирана.

Официальный представитель НАТО Фара Дахлалла (в соцсети Х)

Мы выражаем соболезнования народу Ирана в связи с гибелью президента Раиси, министра иностранных дел Амира Абдоллахияна и других лиц, погибших в результате крушения вертолета.

Президент ОАЭ Мухаммад ибн Заид Аль Нахайян (в соцсети Х)

Мы молимся о Божьей милости к погибшим и послании их благородным семьям терпения и утешения, мы подтверждаем солидарность ОАЭ с Ираном в этих трудных обстоятельствах.

Президент Сирии Башар Асад

Мы работали с покойным президентом, чтобы гарантировать, что стратегические отношения между Сирией и Ираном всегда будут оставаться процветающими. Мы всегда будем помнить его визит в Сирию как важную веху на этом пути, а также все представленные им видения и идеи по обогащению отношений всем, что приносит пользу сирийскому и иранскому народам.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро (в соцсети Х)

Я потрясен тяжелой новостью о гибели президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси. Силия [жена президента Венесуэлы Силия Флорес], которая дружит с его супругой, и я глубоко опечалены тем, что мы вынуждены прощаться с образцовым человеком, выдающимся мировым лидером, каким был и всегда будет наш брат Эбрахим ― прекрасный человек, защитник суверенитета своего народа и безусловный другом нашей страны.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди (в соцсети Х)

Глубоко опечален и потрясен трагической кончиной президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси. Мы всегда будем помнить о его вкладе в укрепление двусторонних отношений между Индией и Ираном. Мои искренние соболезнования его семье и народу Ирана. Индия поддерживает Иран в это скорбное время.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф (в соцсети Х)

С тревогой следил за развитием событий, связанных с сообщениями об аварийной посадке вертолета президента Раиси. Надеялся на хорошие новости. Увы, этого не произошло. Я вместе с правительством и народом Пакистана выражаю наши глубочайшие соболезнования и сочувствие иранскому народу в связи с этой ужасной утратой.