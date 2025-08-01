С 1 августа в России можно будет отказаться от СМС-рассылок. Для защиты от мошенников и спама надо написать заявление оператору связи. Социальный фонд увеличил страховые пенсии, банковские счета подросткам будут открывать только с согласия родителей, а период участия в спецоперации исключат из срока действия результатов ЕГЭ. Всего в силу вступили 75 законов, подробнее — в материале RTVI.

Социальная сфера

С 1 августа Социальный фонд России начал беззаявительный перерасчет страховых пенсий для работающих пенсионеров. Прибавку получат россияне, которые продолжали трудиться в 2024 году, и за которых работодатели уплачивали страховые взносы.

«Мы сделали все возможное, чтобы максимально упростить процесс. Гражданам не нужно никуда обращаться — все необходимые выплаты будут начислены в августе автоматически в соответствии с установленным графиком с учетом сумм увеличения пенсии после перерасчета», — подчеркнул председатель Соцфонда Сергей Чирков.

Сумма страховых взносов зависит от зарплаты, следовательно, прибавка у каждого работающего пенсионера будет индивидуальной.

Россиянам, отпраздновавшим в июле 80-летие, будут выплачивать к страховой пенсии фиксированную выплату в двойном размере: 17 815 рублей вместо 8907, добавили в Социальном фонде.

«Гражданам, достигшим 80 лет, и инвалидам I группы также устанавливается надбавка за уход: к страховой пенсии — в размере 1314 рублей, к государственной пенсии — в размере 1377 рублей. Обе надбавки введены в нынешнем году: с 1 января и с 1 апреля соответственно. В дальнейшем они будут ежегодно индексироваться. Те, кто получил право на эти надбавки в июле, также начнут получать их с августа», — уточнили в фонде.

Финансы

С 1 августа банки не смогут открывать счета подросткам в возрасте от 14 до 18 лет, для этого потребуется согласие родителей, усыновителей или попечителей. Исключение сделают лишь в случае признания полной дееспособности несовершеннолетнего (например, если он начал предпринимательскую деятельность или вступил в брак, что предусмотрено законом).

«Закон призван защитить подростков от противоправных действий с использованием их банковских счетов, которые мошенники порой используют для переводов и обналичивания средств», — отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

В августе на счет участников программы долгосрочных сбережений (ПДС) поступят первые денежные средства. Сроки указаны в постановлении правительства.

Как рассказывала РБК генеральный директор НПФ «Будущее» Светлана Касина, никаких дополнительных действий для получения средств не нужно: деньги зачислят автоматически. Размер суммы будет зависеть от взносов вкладчиков, уплаченных в прошлом году.

С 1 августа россияне смогут отказаться от массовых СМС-рассылок сотовых операторов. Норму ввели для защиты от мошенников.

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Образование

Вернувшиеся из зоны боевых действий военнослужащие больше не будут пересдавать экзамены для поступления в вузы. Срок действия результатов ЕГЭ приостановят с 3 августа на время участия в военной операции. Мера касается всех военнослужащих, в том числе мобилизованных и заключивших контракт с Минобороны.

«Мера будет способствовать повышению доступности образования для тех, кто защищает страну, а также позволит им быстрее адаптироваться после окончания службы», — отметил в телеграм-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

В августе завершится основной этап зачисления абитуриентов в вузы. Списки бюджетников, поступивших на программы бакалавриата и специалитета, опубликовали 27 июля, теперь до 5 августа будут принимать заявления на зачисления в ходе основного этапа.

Приемная кампания в вузы началась 20 июня.

Общество

В августе завершится прием заявок на отсрочку от службы в армии для IT-специалистов. Заявления можно подавать через сайт госуслуг до 6 августа включительно (мужчинам от 18 до 30 лет с российским гражданством с высшим образованием по специальности из утвержденного перечня и работающим по трудовому договору в аккредитованной IT-компании не менее 11 месяцев в течение прошлого года).

До 1 сентября полученные данные перешлют в Минобороны. Призывные комиссии будут принимать решения по предоставлению отсрочки в период с 1 октября по 31 декабря.

С 1 августа отменили схему льготного ввоза машин, произведенных в России, но стоявших на учете в странах ЕАЭС более года. Как рассказал «Газете.Ru» коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин, россияне намеренно перегоняли отечественные машины в государства ЕАЭС, лишь формально меняли регистрацию, выжидая минимальный срок, а потом повторно пригоняли авто значительно дешевле.

«Теперь такая лазейка ликвидирована, и транспорт будет оцениваться и учитываться исключительно по новым правилам, вне зависимости от предыдущего опыта регистрации за границей», — объяснил эксперт.

Как добавил Володин, с 1 августа в России вводится также уголовная ответственность за осквернение воинских захоронений и других объектов, увековечивающих память павших при защите Родины бойцов.

«Это касается мемориалов, расположенных как на территории России, так и за рубежом. Максимальное наказание — до пяти лет лишения свободы», — пояснил спикер Госдумы.

С 1 августа вступят в силу и новые ГОСТы. Например, начнут действовать обновленные стандарты в отношении портфелей и школьных ранцев. Вес рюкзаков для младшеклассников теперь не должен превышать 700 граммов, а для старшеклассников — одного килограмма.