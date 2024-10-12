Появились кадры предположительного момента расстрела в Ингушетии внедорожника, где находился сотрудник Центра «Э». Огонь вели неизвестные, которые подъехали на «ВАЗ-2115».

«Известия» со ссылкой на источник пишут, что к нападению, которое произошло вечером 11 октября, могут быть причастны представители боевого крыла вирда последователей Батал-Хаджи Белхороева* (баталхаджинцев*).

В результате атаки погибли три человека, включая сотрудника патрульно-постовой службы. После этого нападавшие уехали в сторону границы с Северной Осетией и там сожгли машину.

По данным источника «Известий», целью был сотрудник Центра «Э», который состоял в группе, занимавшейся расследованием убийства экс-начальника Центра по борьбе с экстремизмом МВД по Ингушетии Ибрагима Эльджаркиева. Сам он не пострадал. Собеседник газеты уточнил, что трое погибших были двоюродными братьями выжившего сотрудника Центра «Э».

Ибрагим Эльджаркиев был убит вместе с братом Ахмедом в ноябре 2019 года в Москве. К ним подошел вооруженный мужчина, выстрелил из пистолета не менее 10 раз и скрылся на такси. В июне 2023 года главный подозреваемый по делу Курейш Картоев подтвердил, что именно он стоял за убийством Эльджаркиева. Также он пригрозил родным убитого кровной местью.

Baza пишет, что целью нападения был замглавы республиканского Центра «Э» Адам Хамхоев, погибли три сотрудника центра, которые его, как утверждает телеграм-канал, охраняли.

В СКР сообщили, что возбуждено уголовное дело по статьям 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов») и части 1 статьи 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия»), оно поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

По данным следствия, инцидент произошел вечером 11 октября в Назрани. В результате нападения погибли три человека, включая сотрудника полиции.

* Организация признана в России экстремистской и запрещена