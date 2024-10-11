В Ингушетии вооруженные неизвестные напали на автомобиль, где были сотрудники Центра «Э», пишет РИА Новости. РЕН ТВ со ссылкой на источник сообщает о трех погибших, одним из них был сотрудник патрульной службы, факт нападения подтвердили в МВД.

Информацию о том, что на федеральной трассе в Ингушетии на въезде в Магас обстреляли машину с полицейскими, подтверждает РБК со ссылкой на МВД республики. Источник издания в местном СК подтвердил факт обстрела. По данным телеграм-канала «Сапа Кавказ», инцидент произошел во время проведения «рейдовых мероприятий».

Как сообщает «Осторожно, новости», группа мужчин расстреляла машину полицейских и скрылась. Baza пишет, что под обстрел попал автомобиль с сотрудниками Центра «Э», инцидент произошел при въезде в Магас.

По неподтвержденной информации, трое погибли. Находившийся с ними в салоне замглавы республиканского Центра «Э» Адам Хамхоев, как уточняет телеграм-канал, «не пострадал». Официально эта информация не подтверждена.

Shot также сообщает, что в результате нападения, вероятно, погибли три сотрудника Центра «Э». По данным телеграм-канала, неизвестные подъехали на ВАЗ-99, а целью нападения якобы был Хамхоев.

По данным Mash Gor, убиты охранники Хамхоева, а сам он не пострадал.

«Стрелки ждали их машину у заправки. Это уже пятое покушение на жизнь Хамхоева», — говорится в сообщении канала.

Baza уточняет, что при двух предыдущих покушениях Хамхоев получил ранения. Ранее он, как утверждает канал, работал заместителем Ибрагима Эльджаркиева — бывшего руководителя ингушского Центра противодействия экстремизму, убитого в Москве.

112 пишет, что трое раненых скончались в больнице, объявлен план «Перехват», злоумышленников ищут.

По данным Mash, в попавшей под обстрел машине был один сотрудник ППС не при исполнении, который ехал из города с двумя гражданскими, своими родственниками. Телеграм-канал утверждает, что все трое получили тяжелые ранения и скончались в больнице.