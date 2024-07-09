В ночь на 9 июля атакам БПЛА подверглись пять российских регионов, сообщила пресс-служба Минобороны. По данным ведомства, силы ПВО уничтожили и перехватили три дрона над Белгородской областью, семь БПЛА — над Курской, два беспилотника — над Воронежской, 21 БПЛА — над Ростовской и пять — над Астраханской областью. Об атаке дронов также сообщал глава Волгоградской области

Белгородская область

За прошедшие сутки в результате атак на Белгородскую область погибли четыре человека погибли, 20 получили ранения, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«17 продолжают оставаться в учреждениях здравоохранения, двое — в тяжелом состоянии», — сказал губернатор.

По словам Гладкова, в результате атаки были повреждены около 160 квартир, 60 частных домов, около 140 автомобилей.

8 июля и в ночь на 9 июля глава региона неоднократно писал об обстрелах, преимущественно Щебекинского и Грайворонского округов, а также Белгорода.

Утром 9 июля Гладков сообщил БПЛА атаковали два населенных пункта Шебекинского городского округа. В поселке Красное серьезные повреждения выявлены в 6 двухквартирных и 2 частных домах — разрушены крыши, повреждены окна, внутренняя отделка, фасады и заборы.

В селе Ржевка беспилотник сдетонировал на кровлю частного дома, в результате чего произошло возгорание, добавил глава региона.

Волгоградская область

Администрация Волгоградской области со ссылкой на губернатора региона Андрея Бочарова сообщает, что силы ПВО и РЭБ пресекли атаку БПЛА на территории региона.

«В результате падения обломков БПЛА возникли возгорания на подстанции г.Фролово и нефтебазе г.Калач-на-Дону. Пожар на подстанции был оперативно ликвидирован, энергоснабжение не остановлено», — сказал губернатор.

Ростовская область

Губернатор Ростовской области Василий Голубев писал, что около 2 часов ночи в регионе началась массированная атака БПЛА. «Силами ПВО уничтожено и подавлено средствами РЭБ несколько десятков целей в различных районах региона», — отмечал он.

В Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции. По словам Голубева, к тушению удалось приступить не сразу — только после проверки саперами площадки возле подстанции.

«В 06:08 пожар ликвидирован на площади 60 кв.м., проводится охлаждение трансформаторов. Пострадавших нет», — сказал он.

Позже Голубев уточнил, что для уничтожения дронов были задействованы все возможные средства: работала авиация, зенитно-ракетные комплексы, установки радиоэлектронной борьбы, мобильные группы противодействия дронам.

«На подстанции проводится ликвидация последствий ЧС и оценка полученных повреждений», — добавил он.

Курская область

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что в ночь на вторник силы ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа в Курском и Октябрьском районах. Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Вечером 8 июля в области объявляли опасность атаки БПЛА.

Астраханская область

Глава Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что ВСУ пытались массировано атаковать беспилотниками объекты на территории северной части региона.

«Атака была успешно отражена. Пострадавших нет», — написал он в телеграм-канале.

Ограничение в работе аэропортов

Позже РБК сообщил, что в аэропортах Волгограда и Астрахани были введены ограничения на прием и отправку воздушных судов. Согласно данным онлайн-табло волгоградского аэропорта, задерживаются

В волгоградском аэропорту сообщили, что рейс авиакомпании RedWings WZ2261 из Челябинска перенаправили в Саратов, рейс «Уральских авиалиний» U61850 из Антальи (Турция) — во Владикавказ. Также задерживается вылет рейса «Аэрофлот» SU1185 в Москву и прибытие рейса из столицы SU1180.

В астраханском аэропорту задерживаются прилеты двух рейсов из Москвы и одного из Актау (Казахстан), задержан один рейс в столицу.