В результате «массированной атаки» беспилотников по Ростовской области произошло возгорание на Новошахтинском заводе нефтепродуктов (НЗНП), сообщил в телеграм-канале врио губернатора Юрий Слюсарь. По его словам, по итогам ночного налета БПЛА есть один пострадавший — житель населенного пункта под Ростовом, который получил травмы при падении обломков дрона.

В сводке Минобороны говорится, что за прошедшую ночь над российскими регионами было сбито 84 украинских беспилотника: 36 — над Ростовской областью, 21 — над Брянской областью, 14 — над Белгородской областью, шесть — над Воронежской областью, по три — над Курской и Тамбовской областями и один — над Краснодарским краем.

Слюсарь при этом пишет, что по Ростовской области было запушено «более 30 беспилотников и три ракеты», а ПВО уничтожила семь дронов — шесть над Таганрогом и один над Батайском.

«Силы противовоздушной обороны были задействованы для защиты Таганрога, Батайска, Ростова, Шахт, Каменска, Миллерово и Новошахтинска», — уточнил глава региона.

По его словам, «большая часть воздушных целей была нейтрализована». «По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет. Работа продолжается», — сообщил врио ростовского губернатора, добавив, что к 06:45 по местному времени пожар на НЗНП удалось ликвидировать.

Жители Новошахтинска и Таганрога в телеграм-каналах городских администраций массово возмущаются по поводу того, что в этих населенных пунктах не включалась система оповещения с сиреной. Мэр Таганрога Светлана Камбулова пояснила, что сирену включают при наличии реальной угрозы гражданскому населению.

«Силы противовоздушной обороны отработали по воздушным целям. Угрозы для населения не было и оповещение не включали», — написала глава города в своем телеграм-канале.

Она призвала жителей Таганрога еще раз изучить инструкцию на случай ракетной угрозы или атаки БПЛА и «доверять только официальным источникам информации».

Администрация Новошахтинска ночные события пока не комментировала — только перепостила в своем телеграм-канале сообщение Слюсаря о возгорании на НЗНП. В комментариях пользователи обвиняют городские власти в «нежелании иметь контакт» с населением и «бездействии».

«Администрация смотрела цветные сны, вместо того чтобы писать в ТГ оповещение. Почему-то врио губернатора ночью первый написал. А вы продублировали утречком», — возмутился один из комментаторов.

Некоторые пользователи поделились, что получили информацию о воздушной атаке из телеграм-канала «Южное небо» @radar_yog, где публикуются оперативные данные об угрозах с воздуха в Ростовской и Волгоградской областях и Краснодарском крае.

Глава Новошахтинска Сергей Бондаренко тоже не стал публиковать в своем телеграм-канале сообщения о ночных событиях, ограничившись перепечаткой двух постов врио региона.

Накануне, 18 декабря, Ростовская область подверглась ракетной атаке. Три ракеты, по словам Слюсаря, были сбиты над городом Каменск-Шахтинский, а четвертая попала в хозяйственную постройку, но при этом никто не пострадал. Обломки сбитой ракеты упали на хутор Малая Каменка и повредили жилой дом, спровоцировав возгорание, добавил врио губернатора.