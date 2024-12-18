Ростовской область подверглась ракетной атаке, системы ПВО сбили три ракеты над городом Каменск-Шахтинский, сообщил врио главы региона Юрий Слюсарь. По его словам, четвертая ракета попала в хозпостройку, пострадавших нет.

Обновление. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь сообщил в своем телеграм-канале, что ПВО сбила десять ракет. По его информации, из-за падения фрагментов сбитой ракеты в хуторе Малая Каменка загорелся жилой дом. Погибших и пострадавших нет. По данным Shot, среди ракет, которыми атаковали регион, были американские ATACMS, а целью был город Каменск-Шахтинский.

Минобороны России ситуацию пока не комментировало. Портал Rostov Gazeta ранее сообщил со ссылкой на телеграм-каналы о «громких звуках в нескольких городах» Ростовской области.

«По сообщениям этих же каналов, враг пытался ударить по области западными дальнобойными ракетами. Примерно в то же время стали попадаться фото с характерными облачками в небе — следами работы ПВО. Где именно (и когда) были сделаны эти снимки — неясно», — уточняет интернет-издание.

В ночь на 13 декабря над Ростовской областью сбили девять дронов. Днем ранее были уничтожены пять беспилотников возле Новошахтинска.

До этого Минобороны России сообщало, что в ночь на 11 декабря военный аэродром в Таганроге был атакован шестью ракетами ATACMS. В ведомстве сообщили, что в результате падения осколков ракет есть пострадавшие среди личного состава, повреждения получили два здания, три военные машины и гражданские автомобили (количество последних не уточнялось).