В ночь на 11 февраля над российскими регионами сбили 40 беспилотников, сообщает Минобороны России. Дроны атаковали Саратовскую, Ростовскую, Брянскую, Волгоградскую и Белгородскую области.

Саратовская область

По данным военного ведомства, Саратовскую область атаковали 18 БПЛА. Губернатор региона Роман Бусаргин заявил, что повреждения получило промышленное предприятие. Какое именно, он не уточнил.

«В местах возможного падения обломков работают оперативные службы. Пострадавших предварительно нет», — написал он.

Спустя 2,5 часа Бусаргин сообщил, что возгорание на промышленном предприятии в Саратове после атаки БПЛА было ликвидировано.

Mash отмечает, что средства ПВО также отражали атаку беспилотников под Энгельсом. Местные жители сообщили, что там прозвучали «минимум 11 взрывов».

Об атаке на Энгельс также пишет телеграм-канал Shot. Местные жители рассказали каналу, что «громкие взрывы и звуки, похожие на автоматные очереди», около 4:00 стали раздаваться в стороне местного аэродрома.

Еще минимум шесть взрывов, по словам очевидцев, прозвучало в Заводском районе Саратова, где находится НПЗ. Собеседники Shot уточнили, что в жилых домах затряслись стекла, а у припаркованных рядом автомобилей сработала сигнализация.

После атаки дронов в Саратове «по техническим причинам» были задержаны пригородные поезда на перегоне Сазанка — Нефтяная Саратовского региона, сообщила пресс-служба Приволжской железной дороги.

Белгородская область

Белгородскую область, по данным военного ведомства, за ночь атаковал один БПЛА. Глава региона Вячеслав Гладков отчитался, что беспилотники ударили по поселку Кукуевка. В результате был ранен мирный житель. Мужчине с баротравмой оказана медицинская помощь в Валуйской ЦРБ, лечение будет продолжать амбулаторно.

По данным Гладкова, Волоконовский район атаковали девять БПЛА, три из которых были сбиты. Повреждены четыре частных дома, надворная постройка, два транспортных средства, социальный объект, линии газо- и электроснабжения.

Еще восемь беспилотников ударили по Грайворонскому муниципальному округу, в результате чего были повреждены частные дома и автомобиль. В Белгородском районе несколько поселков атаковали девять БПЛА. Повреждены надворная постройка и складское помещение, хозпостройка на территории фермерского хозяйства, сельхозтехника и легковой автомобиль.

Ростовская, Брянская, Волгоградская области

Над Ростовской областью за ночь сбили 13 БПЛА, заявили в Минобороны. Губернатор Юрий Слюсарь уточнил, что атака была отражена в Чертковском и Шолоховском районах. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Еще шесть БПЛА сбили над Брянской областью и два — над Волгоградской. Также Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Казани, Саратова и Ульяновска. В ведомстве отметили, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов, которая является «главным приоритетом».

Позже в аэропортах Казани, Саратова (Гагарин) и Ульяновска (Баратаевка) ограничения на прием и выпуск воздушных судов были сняты. В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, выполнявший рейс в Казань.