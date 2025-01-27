Пожар в 12-этажном отеле Grand Kartal на горнолыжном курорте Карталкая в турецкой провинции Болу, при котором погибло почти 80 человек, мог начаться на кухне из-за оставленного включенным гриля. Об этом пишет газета Sabah.

По данным издания, огонь на кухне возник 21 января в 03:21. Перед этим повара на гриле готовили завтрак постояльцам. Оборудование долго оставалось включенным, в какой-то момент на него попало горячее масло, в результате чего вспыхнуло пламя.

Повара пытались потушить огонь с помощью воды, но он лишь усилился и начал распространяться по помещению. В результате пламя охватило дымоход и по нему быстро достигло крыши гостиницы.

Как утверждает Sabah, сотрудники кухни запаниковали и выбежали из отеля, а постояльцы не могли вовремя узнать о пожаре из-за неработавшей пожарной сигнализации.

По последним данным, в рамках расследования дела о пожаре арестованы 19 человек. В их числе хозяин отеля, управляющий, а также представители мэрии города Болу, вблизи которого расположен курорт.

В результате пожара в отеле Grand Kartal погибли 78 человек, в том числе дети, более 50 пострадали. Всего на момент возгорания в гостинице находились 238 постояльцев.

Аварийные бригады прибыли на место происшествия почти через час после возникновения возгорания, рассказывал министр МВД. Тушение пожара осложняло то, что здание находилось на скале.

Как писала The New York Times, когда пламя охватило верхние этажи здания, некоторые отдыхающие пытались выпрыгнуть из окон, чтобы спастись. В том числе использовали связанные простыни.