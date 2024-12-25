Причиной взрыва в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» во Владикавказе стало падение обломков украинского БПЛА, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

«Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня в 8:28», — написал он телеграм-канале.

По словам главы региона, версию с падением обломков подтверждают и предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий.

«На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошел извне. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата», — уточнил Меняйло.

По его словам, в Минобороны подтвердили, что несколько регионов Северо-Кавказского федерального округа подверглись атаке беспилотников.

В телеграм-канале оборонного ведомства сообщается, что за прошедшую ночь было уничтожено 59 украинских беспилотника, из них 26 — над территорией Белгородской области, 23 — над Воронежской областью, по три БПЛА — над территориями Курской, Брянской и Тамбовской областей, и один — над акваторией Азовского моря.

Из-за падения обломков дрона в торговом центре начался пожар. По данным МЧС, возгорание произошло на площади 800 квадратных метров. Спустя примерно два часа глава региона сообщил о полной ликвидации пожара.

В результате взрыва в торговом центре погибла 57-летняя женщина. По данным Baza, она работала уборщицей и пришла перед открытием торгового центра. Меняйло принес соболезнования близким погибшей.

Также пострадали еще два человека. По данным главы региона, они отказались от госпитализации, помощь была оказана на месте.