Причиной взрыва в торговом центре (ТЦ) «Алания Молл» во Владикавказе стало падение обломков украинского БПЛА, заявил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.
«Беспилотник самолетного типа был сбит средствами ПВО сегодня в 8:28», — написал он телеграм-канале.
По словам главы региона, версию с падением обломков подтверждают и предварительные результаты следственно-оперативных мероприятий.
«На камерах наблюдения ТЦ видно, что взрыв произошел извне. Взрывотехники ищут фрагменты беспилотного летательного аппарата», — уточнил Меняйло.
По его словам, в Минобороны подтвердили, что несколько регионов Северо-Кавказского федерального округа подверглись атаке беспилотников.
В телеграм-канале оборонного ведомства сообщается, что за прошедшую ночь было уничтожено 59 украинских беспилотника, из них 26 — над территорией Белгородской области, 23 — над Воронежской областью, по три БПЛА — над территориями Курской, Брянской и Тамбовской областей, и один — над акваторией Азовского моря.
Из-за падения обломков дрона в торговом центре начался пожар. По данным МЧС, возгорание произошло на площади 800 квадратных метров. Спустя примерно два часа глава региона сообщил о полной ликвидации пожара.
В результате взрыва в торговом центре погибла 57-летняя женщина. По данным Baza, она работала уборщицей и пришла перед открытием торгового центра. Меняйло принес соболезнования близким погибшей.
Также пострадали еще два человека. По данным главы региона, они отказались от госпитализации, помощь была оказана на месте.